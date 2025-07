“J.D.M. twentyseven”: il cortometraggio su Jim Morrison conquista il pubblico e punta al cinema internazionale

16 luglio 2025 a

Quella che sembrava una favola sta diventando realtà. Il cortometraggio J.D.M. twentyseven, scritto, diretto e prodotto da Rossella Logiurato e Roberto Avolio, dedicato alla figura di Jim Morrison, ha debuttato lo scorso luglio su Amazon Prime Video Italia e su altre piattaforme streaming a pagamento, raccogliendo consensi crescenti e una notevole attenzione mediatica.

Oggi arriva la notizia ufficiale: il produttore e distributore americano Colin Laviola, vincitore di un Emmy Award, ha acquistato i diritti per la distribuzione internazionale del film, che sta per approdare in tutto il mondo, pronto a lasciare il segno e a incantare gli spettatori con la sua poesia e intensità.

J.D.M. twentyseven interpretato da Bret Roberts (nel ruolo di Jim) e Carlotta Antonelli (nel ruolo di Pam) — si prepara così a incontrare il pubblico globale, segnando un nuovo e originale capitolo nella narrazione cinematografica dedicata alla leggenda dei Doors.

Il corto, sospeso tra poesia visiva e suggestioni psichedeliche, esplora il lato più umano, intimo e misterioso di Morrison, mescolando realismo visionario e tensione esistenziale. Un tributo inedito e profondo a un’icona del Club 27, destinato a lasciare il segno.

Durante l’estate 2025, J.D.M. twentyseven sarà proiettato in arene cinematografiche selezionate a Roma e Milano, mentre in inverno partirà un ciclo di proiezioni private in diverse città italiane, dedicate a pubblico, stampa e addetti ai lavori.

La crescente attenzione intorno all’opera ha già attirato l’interesse di produzioni internazionali, che stanno valutando la possibilità di trasformare il cortometraggio in un lungometraggio di respiro globale: un progetto ambizioso che, se confermato, potrebbe rinnovare il mito di Morrison attraverso uno sguardo contemporaneo, visionario e autoriale.