Cybersecurity: parte da Roma il Master che forma i nuovi “difensori digitali” dell'Italia

Presentazione ufficiale il 16 luglio con ospiti internazionali ed esperti di crisi cyber e digital forensics.

Roma, 15 luglio 2025 – In un Paese dove il cybercrime cresce più veloce delle contromisure, Università degli Studi Guglielmo Marconi e Fondazione Creativi Italiani rispondono con un nuovo Master universitario di I livello in Cybersecurity e Digital Forensics, progettato per creare una nuova generazione di specialisti nella difesa dei dati, delle imprese e delle istituzioni.

Il corso sarà presentato domani, 16 luglio alle 17:30 presso la Terrazza Prati di Roma (Via Plinio 44) e in diretta streaming, in un evento che riunisce alcune tra le voci più autorevoli dell’ecosistema cyber nazionale e internazionale.

Master in cybersecurity: un percorso formativo per chi vuole fare la differenza

Il nuovo Master risponde alla crescente richiesta di competenze trasversali per affrontare attacchi ransomware, data breach e incidenti digitali sempre più complessi. Il programma coniuga competenze tecniche, giuridiche e investigative, offrendo ai partecipanti una visione concreta delle minacce reali e degli strumenti di prevenzione e risposta.

L’iniziativa è rivolta a laureati, professionisti del pubblico e del privato, operatori della sicurezza, consulenti e avvocati che intendano aggiornare o specializzare il proprio profilo, entrando nei ruoli chiave della sicurezza digitale italiana e internazionale.

Intervengono esperti di reputazione digitale, incident response e sicurezza nazionale

Tra gli speaker dell’evento figurano:

Andrea Baggio (CEO ReputationUP), tra i massimi esperti europei di reputazione digitale, cyber rescue e crisis management, che illustrerà casi pratici di risposta a ransomware e recupero dati.

Pasquale Russo (Direttore Accademico CyberUp Institute), riferimento per la formazione cyber in Italia, con oltre 20 anni di esperienza nella protezione del know-how industriale e nella progettazione di percorsi di alta specializzazione per aziende e pubbliche amministrazioni.

Arturo Di Corinto, consigliere presso l’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN), che porterà la voce delle istituzioni nella sfida alle nuove minacce.

Lorenzo Allegrucci (CDA Italia Oggi), Enrico Pizzoli (Presidente ANINSEI-Confindustria), Diego Tibaquirá (NSA CAE PoC, USA), figure di spicco nel mondo accademico e industriale.

A moderare e aprire la discussione, il Prof. Luca Luigi Manuelli, direttore scientifico del Master e dell’Osservatorio Generative AI di Unimarconi.

Il valore aggiunto: multidisciplinarietà, networking e prospettive concrete

Il Master offre una formazione multidisciplinare unica in Italia, frutto della collaborazione tra atenei, istituzioni e aziende leader nel settore. I partecipanti avranno accesso a casi di studio reali, laboratori pratici e testimonianze dal mondo della cybersecurity operativa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle imprese, delle PA e delle realtà internazionali. In un contesto di minacce in continua evoluzione, il nuovo Master rappresenta una risposta concreta e strategica alla domanda di competenze avanzate e di figure professionali “pronte all’azione” nell’ecosistema digitale.

Dettagli e streaming

Data: mercoledì 16 luglio 2025, ore 17:30

Sede: Terrazza Prati, Via Plinio 44, Roma

Streaming live gratuito: https://usgm.link/cybersecuritydigitalforensic

