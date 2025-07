Sanità solidale e innovazione: un modello di cura al servizio dei più fragili

10 luglio 2025 a

La Fondazione Artemisia ETS da più di 40 anni offre servizi di assistenza gratuita alle fasce più deboli della popolazione ed ausilio alle donne vittime di stalking, mobbing e bullismo. Attraverso l’equipe dei medici della Rete Artemisia Lab realizza sempre iniziative gratuite a tutela degli anziani, restando aperti il 14 e 15 agosto per la misurazione della pressione e per effettuare elettrocardiogrammi agli over 70, oltre ad erogare PAP Test gratuiti per la festa della donna, elettrocardiogramma gratuiti per la festa del papà, visite geriatriche gratuite per la festa dei nonni ed altre iniziative gratuite durante tutto l’anno. Inoltre, è assiduamente impegnata nell’organizzazione ed erogazione di attività di informazione e formazione medico-scientifica, sempre a titolo gratuito, organizzando congressi, convegni, workshop e corsi di formazione professionale ECM (Educazione Continua in Medicina), oltre a realizzare progetti di alternanza scuola-lavoro con protocolli condivisi con il Ministro Valditara.

In un momento di difficoltà per la sanità italiana, priva di percorsi diagnostici chiari e veloci, la Fondazione Artemisia, insieme ai centri della Rete Artemisia Lab, porta avanti la vera medicina di precisione, creando il più importante network per la realizzazione di progetti c.d. “One Day” volti alla risoluzione delle patologie più gravi fornendo risposte diagnostiche in giornata e ove occorresse anche biopsie con esiti in soli 4/5 giorni.

Proprio negli ultimi giorni la Fondazione Artemisia si è messa a disposizione, tramite il Prof. Buzzoni, per offrire al personale delle Forze dell’Ordine impegnato nell’incendio avvenuto a Roma nei giorni scorsi un percorso ricostruttivo per curare le cicatrici derivanti dalle ustioni subìte, ed altre iniziative verranno comunicate nella Conferenza stampa del prossimo ottobre volte alla tutela delle donne vittime di acido e ai bambini deturpati dalle guerre.

Inoltre, la rete Artemisia Lab con le sue 24 strutture offre servizi di eccellenza con apparecchiature di avanguardia, i medici che operano al suo interno sono solo professionisti specializzati che rilasciano risposte diagnostiche in tempi immediati. Sono dotate di due sale operatorie PC2 per la diagnostica del colon retto e delle gastroscopie, con biopsie rilasciate in soli 5 giorni, permettendo così di salvare la vita.

Inoltre, tutte le procedure sono dotate di certificazione di qualità ISO:9001 e applicano le norme sulla cyber sicurezza dei dati sensibili.

La Rete Artemisia Lab segue il paziente a 360° nel suo percorso di salute, con un giusto rapporto qualità/prezzo, prendendo in carico non soltanto il paziente ma tutta la sua famiglia, perché le patologie gravi purtroppo coinvolgono tutta la cerchia familiare ed è importante in quei momenti non abbandonare chi soffre, ma accompagnarlo per mano fino alla risoluzione del problema.

Una società civile è una società costruita su principi sani, partendo dall’istruzione dei giovani per riportare un equilibrio interiore ed un conseguente benessere psicofisico a 360°.