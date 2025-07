Hyundai è Official Mobility Partner di Umbria Jazz 2025

09 luglio 2025 a

In collaborazione con la concessionaria Toy Motor, Hyundai è Official Mobility Partner della prossima edizione di Umbria Jazz, il festival che da oltre 50 anni ispira e unisce attraverso la musica. Un legame naturale, nato dalla condivisione di valori profondi: libertà espressiva, autenticità e tensione costante verso l’innovazione. Dall’11 al 20 luglio, Perugia si trasformerà in un grande spazio urbano dedicato alla musica, pronto ad accogliere appassionati da tutto il mondo. Una cornice perfetta per Hyundai, che sceglie il festival come luogo ideale per raccontare la propria visione: un progresso sostenibile per la mobilità delle persone. La partnership prende vita attraverso il progetto “Hyundai Meets Music”, che celebra l’incontro tra due mondi solo all’apparenza distanti –la musica e la tecnologia – che sono invece fortemente accomunati dalla loro capacità di migliorare il quotidiano.

L’idea di mobilità e tecnologia di Hyundai punta infatti a connettere ed emozionare proprio come la musica, attraverso un’innovazione accessibile e concreta a beneficio della vita di tutti i giorni.Un concept che esprime perfettamente il cuore della partecipazione Hyundai a Umbria Jazz: dove la mobilità incontra l’anima del suono. Al centro dell’attivazione, Hyundai porta in scena una nuova idea di mobilità urbana con INSTER e INSTER Cross, due proposte che coniuganostile e funzionalità per la vita di tutti i giorni. Durante il festival, Hyundai sarà infatti presente nel centro di Perugia con una doppia esposizione:

INSTER Cross - Piazza Matteotti, nel cuore della città

INSTER - Arena Santa Giuliana, sede dei concerti principali

INSTER, supercompatta nelle dimensioni esterne ma sorprendente per abitabilità interna, comfort e tecnologia da segmento superiore, rappresenta una proposta innovativa per vivere la città – e non solo – in modo più intelligente, sostenibile e sicuro. INSTER Cross, recentemente lanciata sul mercato italiano, aggiunge una vocazione che punta all’outdoor per chi ama vivere la città come anche le avventure fuoriporta. Versatile, funzionale e dal design deciso, interpreta con personalità il concetto di urban-SUV elettrico.

Hyundai Night: il 17 luglio un doppio live da non perdere

In un programma fitto di appuntamenti, la serata del 17 luglio sarà interamente dedicata a Hyundai all’Arena Santa Giuliana, con un doppio live di grande prestigio:

Marcus Miller, leggenda del basso e icona del jazz contemporaneo. Considerato uno dei maestri del funk per il suo personale stile esecutivo, Miller è stato soprannominato "the superman of soul".

Jacob Collier, genio musicale e polistrumentista della nuova generazione, capace di spaziare tra generi e stili con creatività sorprendente.

Una visione condivisa: progresso, cultura e connessioni umane

Umbria Jazz rappresenta per Hyundai molto più di un evento musicale: è una piattaforma valoriale e culturale dove incontrare una community sensibile all’innovazione, alla cultura e all’impatto positivo sul mondo.Un luogo dove la mobilità diventa esperienza, e la tecnologia si mette al servizio dell’ispirazione quotidiana. La partnership di Hyundai con Umbria Jazz si inserisce nella vision “Progress for Humanity”che guida ogni scelta del Brand: proporre soluzioni di mobilità intelligenti, sostenibili e centrate sulle persone. Una filosofia che guarda al futuro puntando a migliorare la qualità della vita attraverso tecnologia alla portata dei più e innovazione concreta.