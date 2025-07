Global South Innovation, Pompei: innovazione leva strategica per ridurre i divari territoriali e sociali

09 luglio 2025 a

a

a

«Trasformazione tecnologica, sostenibilità ambientale e riduzione dei divari territoriali e sociali. Sono queste le sfide prioritarie che oggi dobbiamo affrontare facendo leva sull’innovazione». Lo ha dichiarato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, intervenendo al Global South Innovation, il forum internazionale dedicato all’innovazione promosso da Entopan di cui Deloitte è Alliance Partner.

«E l’innovazione non è solo una questione di tecnologia: è qualcosa di molto più profondo, capace di modificare in maniera pervasiva l’economia, la società, la cultura e la vita di tutti di noi», ha sottolineato il Ceo di Deloitte. «In una fase di trasformazioni tecnologiche e geopolitiche senza precedenti, dobbiamo aumentare lo sforzo per promuovere un’innovazione che tenga conto anche della dimensione sociale, culturale e ambientale», ha detto Pompei riprendendo il concetto di innovazione armonica, ovvero il paradigma ideato e definito da Francesco Cicione che propone un’innovazione all’insegna non solo di progresso tecnologico, ma anche di responsabilità sociale e valorizzazione delle specificità locali.

«La collaborazione, la partecipazione attiva e il riconoscimento del merito sono leve fondamentali per generare valore. Gli ambienti organizzativi aperti, trasparenti e basati sulla responsabilità, sulla condivisione, sull’orientamento al risultato sono indispensabili per la valorizzazione dei talenti e per il pieno dispiegamento delle potenzialità individuali e collettive», ha poi detto Pompei, sottolineando l’importanza di investire su competenze e capitale umano per stimolare innovazione e crescita.

«L’Italia, con una crescita annua superiore agli altri Paesi, è leader per valore aggiunto creato dal settore agricolo in Europa e l’export del settore alimentare italiano è cresciuto di oltre il 50% negli ultimi 5 anni. Tuttavia, osservando le start-up di settore, si può notare come sia gli investimenti che il numero di occupati si siano ridotti nell’ultimo anno. A questo si aggiunge una forte polarizzazione al Nord», ha aggiunto Francesco Iannamorelli, Equity Partner di Deloitte, intervenendo sul tema dell’innovazione nell’agroalimentare e l’importanza strategica del comparto, ma anche le difficoltà che stanno attraversando le start-up di settore e gli imprenditori del Sud.

«Nel Mezzogiorno, la filiera agroalimentare e Food&Beverage è quella che presenta il maggior grado di apertura internazionale e che contribuisce maggiormente all’economia per numero di addetti, mentre è seconda per contributo in termini di valore aggiunto. È in questo contesto che emerge con chiarezza una grande opportunità: innalzare i livelli di produttività e innovazione tecnologica, così da permettere alle nostre start-up e ai nostri imprenditori di fronteggiare le sfide del contesto esterno, come gli shock sui prezzi e il rischio climatico. Dunque, innovare non è solo necessario, ma anche strategico e, in quest’ottica, il progetto di Entopan rappresenta una pratica da consolidare e replicare », ha concluso Iannamorelli.