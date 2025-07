Filippo Impallomeni 09 luglio 2025 a

«Italian Golden Age. Turismo medicale e benessere: motore di sviluppo, flussi e investimenti in Italia», questo il titolo della conferenza tenutasi all’Università La Sapienza e promossa da Federterme. Come sottolineato dagli organizzatori, l’evento è stato «un’occasione di dialogo e confronto per riflettere su come l'Italia possa, e debba, assumere un ruolo centrale nel settore, con particolare attenzione ai nuovi flussi legati alla terza età e alla silver economy». Lo scopo risiede nell’attuazione di un progetto integrato che coniuga turismo medicale, senior housing, benessere termale, agevolazioni fiscali e rigenerazione urbana. E invita a investire in traiettoria, lavorando sul piano della Silver Economy per garantire maggiore benessere e prosperità ai più anziani.

In questa prospettiva, il termalismo rappresenta un asset strategico: le terme sono un’eredità storica e il nostro Paese è il secondo in Europa per ricchezza di acque termali. A chiarire gli intenti è stato Massimo Caputi, presidente di Federterme: «Con Italian Golden Age vogliamo aprire una nuova stagione per i territori termali italiani. Non solo luoghi di cura e benessere, ma anche poli attrattivi per una popolazione senior internazionale in cerca di un nuovo equilibrio tra salute, clima, relazioni e qualità della vita. Il progetto è realistico, sostenibile e replicabile. E può generare valore per il Paese». Per questo è stato creato il portale “Italcares” e Raffaella Di Sipio, responsabile del progetto ha spiegato: «L’Italia può diventare la casa della longevità felice, grazie a una combinazione unica di salute, cultura, bellezza e clima. Con il portale Italcares vogliamo rendere questa possibilità accessibile, semplice, attrattiva. E offrire alle strutture italiane uno strumento di visibilità e promozione internazionale».

Inoltre, è stato evidenziato dal Presidente di Federterme come «le cure termali sono un forte risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale, perché tutto ciò che viene effettuato attraverso il sistema termale ha un costo decisamente inferiore delle cure ospedaliere. Pensiamo alla riabilitazione in acqua, pensiamo alla respirazione in ambienti termali». Non certo una sostituzione, ma un possibile motore per ridurre la pressione sulle strutture sanitarie.