Caldo, Ugl: indennizzo detassato per l'acquisto di dispositivi per i rider

ROMA, 4 luglio 2025. In merito all’emergenza caldo, e al lavoro con alte temperature, Ugl Rider, nella consapevolezza che le piattaforme non possano risolvere in poche ore il problema della fornitura di DPI adeguati per far fronte alla emergenza, chiede alle stesse un indennizzo detassato per l’acquisto individuale di quanto occorre per lavorare in sicurezza. “Chiediamo un indennizzo - afferma il Segretario Nazionale Ugl Rider, Gianluca Mancini - per poter provvedere noi stessi, in modo immediato, all’acquisto di borracce, magliette in cotone, cappelli e bottigliette d’acqua. In tal modo, sarà possibile continuare a lavorare nelle ore più calde, lasciando a noi autonomi, insieme al prioritario diritto di svolgere l’attività in sicurezza, anche il diritto di lavorare l’intera giornata senza bloccare il servizio. Chiediamo altresì un incontro, al più a presto, con AssoDelivery per trovare insieme un’intesa”.