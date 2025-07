World Burger Tour, il nuovo Lasagna Burger di Hard Rock Cafe Roma partecipa al contest

03 luglio 2025 a

Il nuovo Lasagna Burger di Hard Rock Cafe Roma partecipa al contest World Burger Tour Roma, 16 giugno 2025 – In occasione del suo 54° compleanno Hard Rock Cafe ha ufficialmente dato il via al World Burger Tour 2025. Gli chef dei cafe di tutto il mondo sono stati sfidati a creare burger originali che raccontino la cultura gastronomica del proprio territorio. Le ricette selezionate saranno disponibili in esclusiva per gli ospiti fino al 5 agosto, tra cui la proposta del cafe di Via Veneto a Roma: il Lasagna Burger. Ideato dalla Kitchen Manager del cafe di Roma Vanessa Fusco, il Lasagna Burger, è un tributo al comfort food italiano per eccellenza, ispirato alle tradizioni dei pranzi domenicali italiani, racchiude i sapori ricchi e stratificati delle lasagne fatte in casa in ogni boccone. Preparato con un succoso burger di manzo di prima qualità, è arricchito da un ragù bolognese cotto lentamente, una vellutata besciamella fatta in casa e una spolverata di Parmigiano Reggiano DOP. Il tutto è racchiuso in un panino artigianale tostato, per un’esperienza che unisce tradizione e street food gourmet.

Quest’anno, per la prima volta, la competizione vede la partecipazione della chef, content creator e brand partner Olivia Tiedemann in qualità di mentore e giudice. “Lavorare con questi talentuosi chef da tutto il mondo è stato incredibilmente divertente. Ognuno ha portato passione e creatività, trasformando i classici burger con influenze locali e storie personali,” dichiara Tiedemann. Sulla base dei suoi consigli e delle vendite, verranno selezionate le cinque migliori ricette, che saranno annunciate nel corso dell’estate. I burger finalisti saranno poi disponibili a livello globale per un periodo limitato, prima della proclamazione del vincitore assoluto. “È un evento annuale davvero entusiasmante, in cui i nostri chef possono esprimere tutta la loro creatività, e i nostri ospiti possono assaggiare burger ispirati alle tradizioni locali per un periodo limitato,” commenta Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International. Il primo Hard Rock Cafe aprì a Old Park Lane, Londra, il 14 giugno 1971. Lanciare questa competizione proprio nel giorno della fondazione celebra i 54 anni di evoluzione del brand, oggi presente in oltre 300 sedi tra Cafe, Rock Shop, Hotel, Resort e Casinò in quasi 80 Paesi.