Finale nazionale di Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza

Maridi Vicedomini 03 luglio 2025

Grande ritorno di Miss International Woman Beauty Contest in Italia, ad Ercolano, dietro espressa richiesta degli imprenditori Main Sponsor del progetto, Ciro Lombardo e Danilo Gallo, che hanno fortemente voluto la finale Italia del concorso internazionale di bellezza nel territorio vesuviano, con l’impegno ad ospitare anche la prossima finale internazionale di Miss Woman Beauty Contest Woman Un ringraziamento speciale va al direttore artistico Alfredo Mariani, la cui competenza e dedizione assoluta, hanno permesso di coordinare con successo decine di agenti, gestendo la logistica e gli spostamenti delle modelle e dello staff. Un sentito ringraziamento va anche all’ingegnere Corrado Sorbo, patron di Villa Signorini, la prestigiosa location vesuviana che ha ospitato l’evento ed ha provveduto all’accomodation nella propria struttura alberghiera per tutte le concorrenti partecipanti e l’intero staff, contribuendo in modo concreto alla buona riuscita dell’iniziativa.

A completamento di questa importante macchina organizzativa, si evidenzia la brillante partecipazione della Dottoressa Maridì Vicedomini, che ha contribuito significativamente all’evento introducendo la preziosa partership con Save The Children per il progetto umanitario a Gaza, conferendo alla serata un valore sociale profondo e toccante. La serata, condotta da Nicole Santinelli, direttore artistico Alfredo Mariani, ha visto sfilare su una passerella immersa nel verde del parco della Villa Vesuviana, 35 aspiranti Miss, “Ambasciatrici” della bellezza e del fascino puramente italiani al fine di individuare Miss Woman Beauty Contest Italia. Una giuria di alto profilo, presieduta dalla Prof.ssa Annamaria Colao, “Cattedra Unesco” Università Federico II di Napoli, vice presidente il Prof. Avv. Alessio Savarese costituita da Carla Ciccarelli, Presidente del Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, Ester Gatta, imprenditrice, attrice, Eduardo Angeloni, produttore cinematografico, Lorenzo Crea, Direttore di Retenews 24, Stella Giannicola, imprenditrice, Giuseppe Romano, Lello Zaccarella, Salvatore Riviello, Valeria Langella, Nancy Gaudino, Chiara Izzo, Pasquale Ordichella ha designato quale vincitrice di questa tappa nazionale, l’affascinante Lara Castaldi che andrà misurarsi con le altre concorrenti, provenienti da ogni parte del mondo nella finalissima del concorso internazionale Miss Woman Beauty Contest, presidente mondiale, l’imprenditore Guido Walter Mariani prevista il prossimo 21 settembre a Tenerife.

Seconda classificata è risultata Nayara dos Santos, terza classificata, Angelica Marziali, mentre il quarto posto con fascia Zeus è stato assegnato ad Annunziata Frezza. Grande protagonista anche la moda con una capsule di “Passo di Luci”, la new collection by Eles Couture di Ester Gatta, ispirata alle mission di “Save The Children”, un fashion mood di grande suggestione dove l’eleganza incontra la solidarietà, ogni passo è un gesto d’amore, ogni tessuto una carezza ai bambini innocenti in stato di emergenza bellica e di assoluta povertà. L’evento che vanta come main sponsor LO.GA.MED srl, SLS PHARMACEUTICAL con il brand SILO’, LO.GA EMIRATES DUBAI, TLRC, GRAFORD, BCC Napoli (Banca etica per eccellenza), KAMO CAFFE’ il brand di antica tradizione che celebra l’arte del caffè italiano, T & D ANGELONI ( trasporti cinematografici) è proseguito con un percorso gastronomico con prelibatezze tipiche della tradizione campana, confezionate dallo Chef di Villa Signorini ed il suo team, accanto alle delizie casearie al profumo di tartufo by la Botteghella e la pizza fritta proposta in più versioni da “Vincenzo Capuano”, brand della pizza di fama mondiale per finire con un festival di delicatessen by la pasticceria Generoso di Ercolano. Partner tecnici dell’evento: ZEUS, HM Professionisti della Bellezza, Le Accademie di Portamento e Moda di Mariangela Trasparente, Mauro Carillo, Daniele Orlanduccio, Salvatore Riviello che con il suo brand ROYAL WATCH, ha omaggiato tutte le concorrenti Miss con originali gadget. Infine, Sponsor internazionale di Miss Woman Beauty Contest, Double Vallet.