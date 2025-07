Fondazione Di Liegro, partono in Via Ostiense i laboratori estivi di cucito, informatica e cineforum

02 luglio 2025 a

a

a

Una serata speciale di musica, arte e solidarietà, nell’ambito di FeliCittà 2025. Anche quest’anno la Fondazione Don Luigi Di Liegro è una delle tappe di riferimento di FeliCittà, la manifestazione organizzata dall’Assessorato al Patrimonio e alla Politiche Abitative di Roma Capitale e dedicata alle realtà sociali, sportive e culturali di Roma. Giovedì 3 luglio a partire dalle ore 18, si svolgerà presso la sede della Fondazione in Via Ostiense 106 a Roma, la Festa di fine anno dei laboratori. Un pomeriggio dedicato ad un riepilogo di quella che è stata l’attività di impegno e dedizione degli utenti e degli operatori nel corso dell’ultimo anno. Si esibiranno gli utenti del laboratorio di musica, i "Briganti pizzicati", verranno proiettati dei video del laboratorio di teatro e narrazione creativa, e ci sarà anche la mostra del laboratorio di fotografia. Madrina speciale della manifestazione l’attrice romana, Daniela Virgilio da tempo testimonial della Fondazione dedicata a Don Luigi Di Liegro.

“Questa festa è per noi l’occasione per ringraziare chi è stato protagonista di un importante e costruttivo cammino: gli utenti, le loro famiglie, i nostri operatori e i volontari con la loro instancabile dedizione e passione. Tutti uniti da un fondamentale spirito di crescita continua. Lo scorso anno siamo stati onorati di ospitare nel corso di FeliCittà qui nella nostra Fondazione il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Tobia Zevi nel segno di una continuità operativa e collaborativa del territorio verso le esigenze della comunità. Ma lavoro e impegno della nostra Fondazione non terminano certamente con l’inizio dell’estate e con questa speciale festa. Sono già partiti i laboratori di cucito (ogni martedì fino al 29 luglio), il cineforum (ogni giovedì fino al 31 luglio), e l’informatica (ogni lunedì fino al 28 luglio)”, spiega Luigina Di Liegro, segretaria della Fondazione Don Luigi Di Liegro.

“La Fondazione Don Luigi Di Liegro per me è casa. Accoglienza, condivisione e partecipazione. Essere presente a tutte le iniziative che vengono promosse dalla nostra associazione è un modo per esserci e per essere. Lo strumento migliore per coinvolgere un numero maggiore di persone affinché la sua presenza e il suo messaggio siano sempre più forti, non solo qui a Roma. La tutela della salute mentale è un impegno comune. Ed è bene ripeterlo in ogni occasione e dimostrarlo con i fatti, esattamente come avviene alla Fondazione Di Liegro”, spiega Daniela Virgilio.