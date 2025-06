Nasce il Consorzio UNITA. Domani a Roma la presentazione con il comico Saverio Raimondo e il vignettista Osho

30 giugno 2025 a

Domani, 1° luglio 2025, nasce a Roma UNITA, il primo consorzio italiano che aggrega realtà indipendenti leader da anni, con successo, nei settori della comunicazione, della creatività, degli eventi e della progettazione strategica. L’iniziativa vede protagoniste Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia, cinque realtà che mettono a fattor comune competenze eterogenee per creare valore condiviso.

L’evento di presentazione si terrà domani alle ore 19 presso l’Enoteca Spiriti, Piazza di Pietra 32 a Roma. La serata sarà presentata dal comico Saverio Raimondo, mentre il vignettista Osho Federico Palmaroli proietterà una sua creazione esclusiva per la serata.

Sarà presentata anche l’identità grafica di UNITA che rispecchia i valori del consorzio: trasparenza, italianità, innovazione. Luca Ferlaino sarà presidente di UNITA e Flavia di Lena vicepresidente. Con loro domani ci saranno Fabrizio Macchia (Apogeo Group), Fabio Massa (Esclusiva), Marco Agnoletti (Jump), Andrea Cimenti, Marco Ferrari, Davide Arduini (Next Different).

UNITA nasce dall'esigenza di offrire al mercato un attore capace di coniugare la solidità di una vasta esperienza consolidata con una costante attenzione all'innovazione, alla creatività e alla ricerca. L'obiettivo è fornire ai clienti soluzioni integrate e all'avanguardia, ottimizzando processi e risultati anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, dagli algoritmi predittivi all'intelligenza artificiale.