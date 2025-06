The Skill, dal 3 al 6 luglio in Corsica la seconda edizione del campus per manager

30 giugno 2025 a

Lezioni sulla riva del mare. Dal 3 al 6 luglio si svolgerà in Corsica (Francia) la seconda edizione del campus per manager di The Skill. La summer school in comunicazione strategica e reputation management ideata da Andrea Camaiora sarà in collaborazione istituzionale con la Communauté de Communes de la Costa Verde. Tra le adesioni Deloitte, Novartis, Max Mara. Docenti sotto le stelle saranno l’attore Filippo Contri, l’ex presidente della Vigilanza Rai Giorgio Lainati e due top manager: Giuseppe Cossiga, presidente di Mbda e Aiad, e Gian Luca Artizzu, ad di Sogin. Difesa e nucleare: due settori di grande attualità.