La catechesi di don Epicoco nella chiesa di Tor Bella Monaca cara a Leone XIV

D'estate il problema della solitudine, specialmente in città, si fa sentire più del solito e a pagarne il prezzo maggiore sono gli anziani. In questo periodo dell'anno, dunque, diventa ancora più importante il ruolo delle parrocchie, veri e propri presidi di socialità e di umanità nel territorio. La parrocchia di Santa Rita svolge questo ruolo da quasi mezzo secolo nel cuore di Tor Bella Monaca, uno dei quartieri più popolosi e anche più difficili della Capitale. In questa chiesa gestita dagli agostiniani e cara al cuore di papa Leone XIV che qui venne da cardinale lo scorso anno per il quarantesimo della consacrazione, si celebra la cultura della solidarietà con un'iniziativa promossa dalla Fondazione Enav e fortemente voluta dalla presidente Alessandra Bruni.

Mercoledì 2 luglio, alle ore 19.30, la comunità parrocchiale e il parroco padre Francesco Maria Giuliani ospiteranno il teologo e scrittore di successo don Luigi Maria Epicoco che terrà una catechesi dal titolo "Verso la luce". Un momento di riflessione sull'importanza della fede di fronte a temi esistenziali come la solitudine, le relazioni, il corpo, il silenzio e la morte che arriva al termine del progetto del podcast "La luce in fondo" firmato dalla fondazione Enav.

Don Epicoco è la firma più famosa dell'editoria religiosa contemporanea ed è protagonista in tutta Italia di incontri partecipatissimi che rivelano la vitalità del mondo cattolico in un'epoca dominata dalla secolarizzazione. La catechesi si terrà all'interno della chiesa in via Acquaroni 71 e sarà l'occasione per ascoltare dal vivo l'autore e testimoniare che le parrocchie non vanno in ferie.