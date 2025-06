Sold out per San Siro Dance con Gabry Ponte: RTL 102.5 fa ballare l'Italia

28 giugno 2025 a

Oltre 50 mila persone allo Stadio San Siro di Milano, che si trasforma nella più grande dancefloor italiana con “SAN SIRO DANCE”, powered by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei DJ e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando ai fan un'esperienza indimenticabile e unica nel suo genere. RTL 102.5 è la radio ufficiale e trasmetterà in diretta il concerto a partire dalle 20:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.



Dalle 18 Matteo Campese e DJ Sautufau stanno facendo vibrare lo stadio il pre-show di Rtl102.5. Questo evento straordinario si inserisce perfettamente al percorso tracciato da Lorenzo Suraci, fondatore di RTL 102.5, che negli anni '90 è stato il primo in Italia a portare la discoteca in radio. Grazie alla sua visione innovativa, RTL 102.5 ha rivoluzionato l'intrattenimento musicale, trasmettendo musica dance direttamente in FM, rendendo l'energia dei DJ set accessibile a milioni di ascoltatori. Ancora oggi, "La Discoteca Nazionale" va in onda ogni sabato sera, continuando questa tradizione e confermando RTL 102.5 come punto di riferimento per la musica e il divertimento, portando il mondo del clubbing direttamente nelle case degli italiani.

“SAN SIRO DANCE” celebrerà questa tradizione con una serata all'insegna del divertimento e della musica, dove Gabry Ponte farà ballare Milano sulle sue hit che hanno segnato la storia della dance. Sarà una notte di emozioni e ricordi indimenticabili, in cui RTL 102.5, ancora una volta, si confermerà come il punto di riferimento per le generazioni che hanno fatto della musica un'esperienza di vita.