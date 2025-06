Festa di beneficenza “San Damiano Special Fundraising Night”

27 giugno 2025 a

a

a

Una serata di musica, solidarietà e speranza illuminerà Forte Antenne domenica 29 giugno. I registi Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, insieme all’autore della colonna sonora Cosimo Damiano e un collettivo di artisti straordinari, invitano Roma alla “San Damiano Special Fundraising Night”, evento di beneficenza dedicato a sostenere il percorso di rinascita dei protagonisti del film documentario San Damiano. Nato dal cuore e dall’ascolto, questo film ha toccato le coscienze di migliaia di spettatori, raccontando con verità e delicatezza le vite di chi vive ai margini della Stazione Termini, trasformando l’invisibile in un canto di dignità.

Un ponte verso Alessio e Damiano

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a due cause urgenti:

Alessio, che dopo 9 anni in strada ha trovato la forza di rinascere. Ospite da quattro mesi a Villa Maraini, affronta un cammino di disintossicazione e ricostruzione. Presto si trasferirà in una comunità dove dovrà stare per due anni. Abbiamo fissato insieme allo staff di Villa Maraini un obiettivo di 6000 euro, pari a 250 euro al mese (per 24 mesi), per coprire alcune spese mediche, i vestiti, le uscite organizzate e i beni essenziali non forniti dalla comunità.

Damiano, il carismatico protagonista del film, ora rinchiuso in un repressivo istituto psichiatrico in Polonia a seguito della sua estradizione. Con 10.000 euro, si punta a garantirgli beni di prima necessità (cibo, vestiti, strumenti musicali per coltivare il suo sogno di fare musica) e a finanziare un avvocato per trasferirlo in una struttura più dignitosa, dove possa ricevere un trattamento adeguato.

Ogni donazione, anche la più piccola, sarà un passo concreto verso la libertà e la dignità di queste persone. Qualora l’obiettivo fosse superato, i fondi extra sosterranno altri protagonisti del film, come Sofia, per intraprendere percorsi di recupero.

La massima trasparenza è garantita dalla piattaforma FundRazr, che traccerà ogni operazione.

Una festa di musica e umanità

Dalle 18:00 di domenica 29 giugno, Forte Antenne si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà con le performance di artisti che hanno scelto di donare il loro talento per questa causa: Donato Dozzy, Cosimo Damiano, Amanda Lean, Dimensione Brama, Filippo Brancadoro, Filippo Scorcucchi, Gattonero, Leo Orsini (allestitore), Mary Gehnyei e SDR. Un ringraziamento speciale va a Donato Dozzy, primo sostenitore dell’iniziativa, e a Cosimo Damiano, la cui colonna sonora originale ha dato un’anima al film.

Il messaggio di San Damiano

San Damiano non è soltanto un documentario: è un viaggio intimo e crudo nella vita di chi, come Damiano, Alessio e Sofia, lotta per non essere inghiottito dall’inferno della Stazione Termini. Attraverso due anni di riprese, i registi hanno costruito un ponte tra il mondo “invisibile” dei senzatetto e quello di chi solitamente distoglie lo sguardo.

Come partecipare

L’ingresso alla serata è a donazione libera: con soli 20 euro a persona possiamo raggiungere l’obiettivo e cambiare il destino di Alessio e Damiano. Ogni contributo, anche simbolico, è un gesto di speranza. Unitevi a noi per una notte di musica che vibra di solidarietà, per ricordare che nessuno deve essere lasciato indietro.