Ponte Milvio celebra l'alta orologeria e l'alta sartoria d'autore: grande apertura per AO Watches e Agenorie

27 giugno 2025 a

AO Watches, punto di riferimento nella selezione e nella rivendita di orologi di lusso a livello nazionale, e Agenorie, brand visionario che fonde moda, design e immaginario narrativo, celebrano insieme l’apertura del loro nuovo spazio condiviso nel cuore di Ponte Milvio, a Roma.



L’Opening Party, tenutosi il 14 giugno 2025, presso la nuova sede in Via della Farnesina 17, ha accolto amici, clienti, collezionisti, artisti e giornalisti in un’atmosfera raffinata e contemporanea, dalle ore 18.00 alle 23.00. L’evento è stato concepito non solo come inaugurazione fisica di uno spazio, ma come dichiarazione di intenti: un invito a esplorare una nuova idea di lusso, dove il tempo e la bellezza si fondono in una narrazione esperienziale.





Lo store nasce come incontro tra due realtà complementari:

- AO Watches, con la visione di Alessandro Olivieri, propone una collezione curata con rigore e passione per l’eccellenza.

- Agenorie, guidato da Mattia Lombardo, presenta capi e accessori che mescolano artigianalità italiana e linguaggio contemporaneo.



Tra gli ospiti d’onore presenti all’evento anche la conduttrice e imprenditrice Sofia Bruscoli, che ha impreziosito l’atmosfera della serata con la sua eleganza e partecipazione.



Durante la serata, gli ospiti hanno potuto scoprire in anteprima pezzi unici, capsule esclusive e servizi su misura, tra cocktail d’autore, DJ set e suggestioni artistiche.

L’apertura rappresenta una nuova tappa nel percorso evolutivo di entrambi i brand, con l’obiettivo di ridefinire

il concetto di boutique come luogo vivo, culturale e relazionale, nel cuore pulsante di Roma.



Per informazioni:

[email protected] – [email protected] Via della Farnesina, 17 – Roma