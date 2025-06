Estetica e salute, l'incontro tenuto alla Camera dei Deputati: l'innovazione del "Metodo Snellendo" del Dottor Lenzi

Luca Rossignoli 27 giugno 2025 a

Il 25 giugno 2025, l’Aula della Camera dei Deputati ha ospitato un incontro cruciale all'insegna della salute e dell'estetica, incentrato sul tema dell'obesità e del sovrappeso, due problematiche sempre più diffuse in Italia e in Occidente. Il Dottor Stefano Lenzi, esperto nel settore, ha presentato un innovativo approccio, denominato “Metodo Snellendo”, che si propone di affrontare in modo efficace la questione dei grassi addominali e di promuovere un corretto stile di vita. L'incontro alla Camera dei Deputati ha rappresentato un'importante occasione di confronto e informazione su tematiche di rilevanza sociale come l'obesità e il sovrappeso. Grazie al metodo Snellendo e all'approccio innovativo del Dottor Lenzi, si prospettano nuove opportunità per migliorare la salute e il benessere degli individui. La combinazione di un corretto stile di vita, alimentazione sana e tecnologie avanzate può rivelarsi la chiave per affrontare efficacemente queste problematiche e promuovere una società più sana e consapevole.



L'importanza dell'eliminazione dei grassi addominali

Nel corso dell'incontro, il Dottor Lenzi ha evidenziato come l'eccesso di grasso addominale non rappresenti solo un problema estetico, ma anche un importante fattore di rischio per la salute. La presenza di grasso viscerale è infatti legata a patologie come diabete, malattie cardiovascolari , tumori e altre condizioni metaboliche. Pertanto, è fondamentale adottare strategie mirate per il mantenimento di un peso sano e la riduzione dei grassi localizzati.



Un approccio integrato: stile di vita e alimentazione

Il Metodo Snellendo si basa su un approccio integrato, che combina l'importanza di una corretta alimentazione a tecnologie all'avanguardia. Il Dottor Lenzi ha puntualizzato la necessità di consumare cibi sani che non creino infiammazioni, stimolando i partecipanti a esplorare abitudini alimentari più consapevoli. Un'alimentazione equilibrata e nutriente è vitale per sostenere le funzioni corporee e facilitare la perdita di peso.



Tecnologie innovative per il dimagrimento

L'innovativo Metodo Snellendo incorpora tecnologie evolute come il K 120 e l'uso del lipo laser, oltre a trattamenti specifici di ipertrofia e iperplasia cellulare. Questi strumenti non solo favoriscono la disintossicazione alimentare, ma agiscono anche sulle cause del problema estetico, piuttosto che limitarsi a risolvere i sintomi. L'attenzione a un check-up accurato è fondamentale per personalizzare il percorso di dimagrimento e garantire risultati duraturi.



Campagna preventiva: check-up gratuiti in tutta Italia

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall'incontro è la campagna preventiva promossa dal Metodo Snellendo, che prevede check-up gratuiti in centri estetici, centri medici e farmacie dotate di cabine estetiche in tutta Italia. L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione riguardo l’importanza della salute e dell'estetica, facilitando l'accesso a controlli e consulenze.