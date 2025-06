L'Istituto Friedman e la nomina di Nazare a Ministro delle Finanze della Romania

24 giugno 2025 a

“L’Istituto Milton Friedman esprime le più vive congratulazioni ad Alexandru Nazare per la sua nomina a Ministro delle Finanze della Romania. La scelta di riportare Nazare al vertice del Ministero delle Finanze rappresenta una garanzia di competenza, esperienza, equilibrio e visione liberale in un momento cruciale per l’economia romena e per il consolidamento del suo ruolo all’interno dell’Unione Europea”, ha dichiarato Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo Istituto Milton Friedman.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua coerenza, il suo impegno per la stabilità macroeconomica e la sua apertura al dialogo con il mondo produttivo e le istituzioni internazionali - si legge in una nota - È una figura di riferimento per chi crede in un’Europa dei popoli fondata sulla responsabilità fiscale e sulla libertà economica. Alexandru Nazare fa parte da lungo tempo del Comitato Scientifico del nostro Istituto Friedman, offrendo un contributo prezioso al dibattito su politiche economiche ispirate ai principi del libero mercato, della crescita sostenibile e della centralità dell’individuo. L’Istituto Friedman si augura che la nuova esperienza di governo del Ministro Nazare possa rafforzare ulteriormente le riforme strutturali in chiave liberale e contribuire a uno sviluppo duraturo e sostenibile della Romania, oltre all’ulteriore crescita degli ottimi rapporti con l’Italia”.