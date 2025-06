Il campionato di calcio riprende... In cucina! “CASA BAIO” con Manuele Baiocchini

24 giugno 2025 a

"Giornalismo sportivo, calcio e calciomercato, ma la cucina è la mia grande passione". Con questo claim, Manuele Baiocchini, volto noto dell’informazione sportiva e appassionato di cucina, scende nuovamente in campo accogliendoci nella sua casa per svelare le sue ricette da campione. In prima tv su Food Network canale 33 arriva “CASA BAIO”, dal 27 giugno ogni venerdì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.

“Casa Baio” è una rubrica che unisce l’amore per il calcio alla passione per il buon cibo. Manuele ripropone le ricette tipiche della tradizione culinaria italiana dando consigli e suggerimenti per realizzare al meglio i piatti proposti. Tra fischi di inizio, formazione degli ingredienti, cartellini gialli e rossi in caso di errori, VAR e highlights delle ricette, sarà come vedere una partita allo stadio durante la cucinata. La grande novità della 4ª stagione sarà la "Baio Challenge" all'interno delle puntate. Una vera e propria sfida di cucina, lanciata da campioni ed ex del mondo calcio: da Pepe Reina a Lorenzo De Silvestri, passando per Hernanes, Biglia, Ciccio Caputo e tanti altri, che sfideranno "Baio" ai fornelli sui loro piatti preferiti. Iniziate con il riscaldamento e preparatevi per un mix esplosivo di calcio, buon cibo e divertimento. Fischio d'inizio!