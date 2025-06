Il bilancio di sostenibilità, l'impegno di Antur verso le aziende

Maridì Vicedomini 24 giugno 2025 a

Il bilancio di sostenibilità rappresenta uno dei punti focali del core business di Antur srl Benefit che si propone sul mercato come partner delle aziende nel percorso verso la sustainability transformation.

La Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pubblicata nel 2022 dal Parlamento Europeo, sostituendo la precedente normativa NFRD, ha previsto la rendicontazione di sostenibilità per le aziende al fine di aumentare il numero di imprese sottoposte a tale obbligo. Questa disciplina si rivolge a tutte le grandi aziende, così individuate per criteri dimensionali, quali fatturato, numero di dipendenti e attivo patrimoniale- quotate e non e le PMI quotate. Nella fattispecie la CRSD prevede: la rendicontazione degli impatti ambientali, sociali e di governance, superando i soli aspetti finanziari; un report accessibile a tutti gli stakeholder; l’introduzione di standard di rendicontazione comuni, gli ESRS al fine di garantire la comparabilità; la definizione dei temi materiali e delle strategie per affrontarli. Le aziende che non si adeguano a tale obbligo, oltre ad essere soggette a sanzioni economiche, si pongono in una posizione di svantaggio competitivo; in particolare, sono ostacolate nell’accesso a finanziamenti, nella partecipazione a bandi pubblici, si espongono a più rischi, alla perdita di investitori e di consumatori, che ora più che mai sono attenti ai valori ESG e pertanto preferiscono marchi trasparenti, etici e attenti all’ambiente.

In questo contesto, il bilancio di sostenibilità si presenta come uno strumento chiave per aumentare la fiducia degli stakeholder, per attrarre capitale e per rafforzare il posizionamento sul mercato nonchè migliorare la gestione interna delle aziende. Le imprese che pubblicano periodicamente il proprio bilancio di sostenibilità, sono meno soggette a rischi economici, normativi e reputazionali, risultano essere più resilienti nel tempo, riducono gli sprechi, aumentano l’efficienza e rendono la governance più solida. Indipendentemente dallo standard internazionale individuato tra quelli più comuni ( gli GRI, Global Reporting Initiative e gli ESRS European Sustainability) per pubblicare un bilancio di sostenibilità bisogna seguire diversi step: creare una mappa degli stakeholder, definire il profilo dell’azienda, raccogliere e interpretare dati, sviluppare l’analisi di materialità, identificare i KPI aziendali, elaborare il report in conformità con gli standard scelti, curare l’impaginazione e renderlo accessibile al pubblico. Antur s.r.l. Benefit , polo di ricerca scientifica che coniuga competenze in sostenibilità ambientale, wellbeing organizzativo e normativa europea, affianca le aziende in questo percorso, mettendo a loro servizio la propria professionalità per la redazione del bilancio sostenibile; concretamente sostiene le imprese nella raccolta dei propri indicatori di sostenibilità, nel loro adeguamento alle normative europee, come la CSRD e nella costruzione di un report di sostenibilità, in tal modo aumentando la loro credibilità, rafforzando il relativo brand agli occhi dei consumatori, degli investitori, degli enti bancari e delle persone che vi lavorano, integrando in modo concreto, nella loro strategia, obiettivi sostenibili che portino a una crescita a lungo termine.