Elezioni Enasarco, parla D'Onofrio: “Partecipazione in crescita, premiata buona gestione della Fondazione”

15 giugno 2025 a

a

a

Partecipazione in aumento alle elezioni per l’Assemblea di Enasarco, la principale cassa previdenziale privata del Paese, che hanno già superato il numero di votanti della precedente tornata. Lo rende noto Fiarc, attribuendo il risultato alla solidità della gestione, confermata da dati concreti: nell’ultima governance, il patrimonio è cresciuto di 1,2 miliardi, il saldo previdenziale è tornato positivo e il rendimento degli investimenti è passato dall’1,5% al 5,9%. A questi si aggiungono una maggiore efficienza nella gestione finanziaria, la riduzione dei costi e iniziative di impatto sociale, come la cessione di immobili al Comune di Roma per affrontare l’emergenza abitativa.



«La Fondazione – spiega Fabio D’Onofrio, direttore nazionale della Fiarc – rappresenta un modello di gestione solido e sostenibile, capace di tenere insieme rigore economico e responsabilità sociale. Enasarco non è solo un ente previdenziale, ma un’infrastruttura strategica per il sistema produttivo: al tempo stesso leva per la competitività e laboratorio di governance partecipata».



I risultati, osserva, «sono il frutto di una scelta chiara e condivisa: superare divisioni e interessi contrapposti per costruire una guida unitaria e responsabile. Il rinnovo degli organi sociali, sostenuto da una lista unica con l’adesione delle principali sigle datoriali e sindacali, lo dimostra: la concertazione può funzionare, se ispirata da una visione comune. I corpi intermedi possono tornare protagonisti, e un welfare costruito sui reali bisogni delle categorie diventa fattore di sviluppo».



«Gli agenti e rappresentanti di commercio – conclude D’Onofrio – sono una componente essenziale della rete distributiva, in particolare per le piccole e medie imprese, pilastro dell’economia italiana. Offrire loro tutele solide, sanità integrativa e strumenti di sostegno significa rafforzare l’intero sistema produttivo. In un contesto che richiede risposte concrete, Enasarco è un punto di riferimento da difendere e valorizzare».