La 24 Ore di Le Mans frena italiano con Brembo

Fabrizio Cicciarelli 14 giugno 2025

Il Made in Italy brilla con Brembo alla 93ª edizione 24 Ore di Le Mans. Il gruppo bergamasco, leader nel settore dei sistemi frenanti, è presente in tutte e tre le classi dell’iconica gara di endurance come Braking Technology Partner, equipaggiando tutti e 62 i veicoli impegnati nella corsa di durata piu famosa al mondo.

Il Gruppo Brembo - presente anche con i marchi AP Racing per le frizioni e Öhlins, marchio di spicco nelle sospensioni appena acquisito dal gruppo bergamasco - fornirà almeno un componente (dischi, pinze, pastiglie, pompe freno, sistemi brake-by-wire, frizioni, pedal box e sospensioni) a tutte le 62 auto sulla griglia di partenza.

«Siamo orgogliosi di essere Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans celebrando i 50 anni di Brembo nel Motorsport. In questa 93ª edizione - ha dichiarato Daniele Schillaci, CEO di Brembo - è una grande soddisfazione sapere che ogni auto sulla griglia presenta almeno una soluzione fornita dal nostro Gruppo. Il Racing è un laboratorio vitale per sviluppare innovazioni che portiamo su tutti i veicoli nel perseguimento della nostra visione ‘zero accident’».

L’azienda bergamasca è quindi già sicura della vittoria, la 32esima su 37 partecipazioni della 24 Ore di Le Mans. La corsa offre anche l’occasione per festeggiare i 50 anni dall’ingresso di Brembo nel Motorsport, raccontando la propria storia con l’esposizione delle tecnologie frenanti nello stand allestito nel Fan Village. Una vera e propria mostra in cui i visitatori possono esplorare le innovazioni tecnologiche dalle Hypercar alle GT, passando per Formula 1 e Formula E.

«Le scuderie richiedono al nostro lavoro performance, affidabilità e durata - spiega Gianluca Zonca, ingegnere del team Racing - che riusciamo a raggiungere attraverso un lavoro costante di ricerca e sviluppo, che qui a Le Mans si sviluppa nei diversi sistemi frenanti, tra il carbonio delle Hypercar con l’utilizzo della tecnologia brake-by-wire e la ghisa per le Gt3. Essere parte di questo mondo ci rende orgogliosi».

Brembo ha inoltre celebrato il 50esimo anniversario nelle corse con la creazione di una speciale capsule collection in collaborazione con Kappa, destinata a diventare un vero e proprio oggetto da collezione per i fan del Motorsport.