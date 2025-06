“L'Extended Reality non è più fantascienza”. Al Metaverse Generation Summit i nuovi orizzonti tecnologici delle aziende

12 giugno 2025 a

Una giornata all’insegna di visioni strategiche, sperimentazione e applicazioni concrete: la seconda edizione del Metaverse Generation Summit ha confermato Milano come crocevia dell’innovazione immersiva, trasformando il Teatro Alcione in un hub pulsante di tecnologie avanzate, networking e progetti capaci di ridisegnare il modo in cui le imprese affrontano il presente e preparano il futuro.

Ideato, organizzato e promosso da XMetaReal, l’evento ha riunito aziende, istituzioni e professionisti del mondo del lavoro per condividere esperienze e dimostrare quanto l’Extended Reality rappresenti oggi una leva strategica nei processi aziendali, nella pubblica amministrazione e nel terzo settore.

“L’Extended Reality non è più fantascienza. L’obiettivo del Summit non era solo esplorare il mondo delle tecnologie immersive, ma soprattutto dimostrarne la concretezza attraverso use case già realizzati – ha dichiarato Vittorio Zingales, CEO & Founder di XMetaReal –. Tutto questo, naturalmente, non sarebbe stato possibile senza i nostri testimonial speaker, che hanno creduto in questa tecnologia e che, con grande generosità, hanno voluto condividere qui i progetti che abbiamo realizzato insieme, contribuendo a rendere questo pomeriggio ricco di idee e innovazione”.

Non solo tecnologie, ma persone, cultura e strategie. XMetaReal ha presentato un ecosistema di soluzioni progettate per accompagnare aziende e organizzazioni lungo l’intero percorso di innovazione: dall’employer branding all’attraction dei talenti, passando per progetti di induction e coinvolgimento del personale, fino a esperienze legate alla comunicazione, al sociale, al marketing e al metaverso industriale.

Tra i progetti più apprezzati, quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha creato – in collaborazione con XMetaReal – una escape room ambientata nello spazio per sensibilizzare i propri team sui temi della cybersecurity. A bordo della navicella Phantom, i partecipanti si sono trovati a gestire scenari critici sotto pressione, alle prese con un’Intelligenza Artificiale pronta a prendere il controllo, vivendo un’esperienza coinvolgente.

Di grande impatto anche il momento dedicato a Save the Children, che ha mostrato come l’Extended Reality possa diventare un potente strumento comunicativo e di sensibilizzazione verso i temi della solidarietà e dell’inclusione, grazie al progetto Virtual Field Visit, che ha permesso di stimolare le donazioni e di ricreare digitalmente – attraverso un “digital twin” – un intervento reale: la costruzione di sei nuove aule in una scuola primaria nell’area rurale di Aqcha, in Afghanistan.

Ad arricchire il racconto dei progetti, Danieli Group, tra i leader globali dell’acciaio, ha presentato un innovativo percorso di induction esperienziale, che accompagna i nuovi dipendenti in un viaggio interattivo tra valori aziendali, processi e ambienti produttivi, facilitando l’integrazione e rafforzando l’identità organizzativa.

Non è mancato uno sguardo sullo sport, con lo stimolante intervento di Simone Pianigiani, tra gli allenatori più vincenti del basket europeo, e Paolo Carito, figura di riferimento nello sport business e nell’entertainment, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo contributo all’innovazione nel settore.