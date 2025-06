All'Arciliuto vanno in scena gli "Accoppiati e scoppiati" di Barbara Begala

12 giugno 2025 a

a

a

Al teatro Arciliuto, a due passi da via dei Coronari e da piazza Navona, è andato in scena lo spettacolo di fine corso “Accoppiati & Scoppiati” del laboratorio teatrale di Barbara Begala, attrice di teatro e non solo. L’impresa questa volta è stata ardua. Si è trovata infatti alle prese con undici aspiranti attori parecchio indisciplinati che più che accoppiati erano scoppiati. Tema dello spettacolo quanto mai attuale: la relazione di coppia con i suoi litigi, i tradimenti, la gelosia, i corteggiamenti, i momenti drammatici che sfociano nella violenza, e poi l’amore che fa girare il mondo e la testa. Uno spettacolo molto divertente con monologhi e sketch che hanno messo l’accento sul binomio lui-lei, in diversi momenti della vita di coppia. Tante risate, riflessioni, emozioni vere. E' stato un successo tanto che lo spettacolo andrà in replica sempre all'Arciliuto a settembre. Un'altra occasione per preservare l’aspetto umano attraverso il teatro, uno spazio di incontro e condivisione che va oltre la comunicazione virtuale.