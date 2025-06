Scuola, il ministro Valditara incontra una delegazione di Anquap

11 giugno 2025 a

Nella giornata odierna, una delegazione Anquap (Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche) composta dal presidente e dai vice presidenti è stata ricevuta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. All’incontro ha preso parte anche il Capo Dipartimento dott.ssa Palumbo. Nel corso del confronto, l’Anquap ha presentato specifici documenti di analisi e proposta, volti a migliorare la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e a valorizzare il ruolo del personale amministrativo. Il ministro ha prestato massima attenzione ai contenuti illustrati, manifestando particolare interesse per: il riconoscimento del valore strategico del Direttore SGA, da sostenere anche con specifici interventi finanziari, analogamente a quanto già fatto per i Dirigenti scolastici. Ciò al fine di rendere attrattivo il ruolo della categoria rispetto all’attuale condizione; il coinvolgimento della categoria nei tavoli tecnici di confronto, con particolare riferimento ai percorsi di semplificazione amministrativa; la disponibilità ad attivare un dialogo diretto con gli uffici competenti del ministero sui principali temi di natura amministrativo-contabile; la verifica della possibilità di una normazione contrattuale che consenta di recuperare pienamente il ruolo e la funzione dei Dsga. La delegazione Anquap ha ringraziato il ministro per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, ribadendo la volontà dell’Associazione di proseguire le interlocuzioni istituzionali nei diversi ambiti.