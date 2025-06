Trofeo Gianni Danieli, due giornate di emozioni, abbracci e calcio nello stadio Stirpe

10 giugno 2025 a

Due giornate dense di emozioni, sorrisi, abbracci e calcio. Si è chiusa con grande successo l’undicesima edizione del Trofeo Gianni Danieli, manifestazione dedicata alla categoria Esordienti e diventata ormai un punto fermo del panorama giovanile italiano. A trionfare nella finalissima “Champions League” è stato il Como, che ha superato in finale la Roma con un rotondo 3-0, mentre nella fase “Europa League” ha festeggiato la Salernitana, al termine di un pomeriggio ricco di partite e applausi.

L’evento, ospitato per il quarto anno consecutivo nello scenario d’eccezione dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone, ha preso il via sabato mattina con le amichevoli tra il settore agonistico del Frosinone Calcio e della Lazio. A seguire, la suggestiva sfilata di presentazione e le prime sfide del torneo. Domenica è stata la giornata clou: in mattinata di nuovo in campo i piccoli calciatori, tra scuola calcio ed Esordienti, mentre nel pomeriggio si sono disputate le finali, seguite dalla cerimonia di premiazione e dalla tradizionale partita del cuore “Gli Amici di Gianni”. Un momento atteso, vissuto con grande partecipazione da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, accorsi per ricordare Gianni Danieli, amico e professionista scomparso troppo presto. “Non ci sono parole – ha detto visibilmente emozionato il fratello Alessandro Danieli, coordinatore del settore giovanile del Frosinone – Ogni anno ragazzi, amici e partecipanti mi lasciano qualcosa dentro. Lo faccio per i miei nipoti, per la mia famiglia e per me stesso, perché a me piace ricordarlo così”. Tra i protagonisti in campo e sugli spalti anche volti noti come Giuseppe Giannini, che ha sottolineato: “È un momento importante, che ripetiamo da anni. È giusto ricordare un professionista, un ragazzo serio e soprattutto un amico”. Accanto a lui, l’attore comico Antonio Giuliani, affezionato ospite della manifestazione: “Gianni lo conoscevo bene, non posso mancare. Ogni anno sarò qui”. Emozionato anche Stefano Colantuono, ex tecnico della Salernitana: “Era l’amico di tutti. Partecipare a questo evento significa onorare ciò che è stato Gianni nella sua vita”.