Consorzi Agrari d'Italia, presentato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

L’Assemblea dei Soci di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“Consorzi Agrari d’Italia” o “CAI”) ha preso atto del bilancio di esercizio di CAI al 31.12.2024, che si è chiuso con un utile netto pari a 4,1 milioni di euro, un EBITDA di 26,5 milioni di euro e un valore della produzione di 806,5 milioni di euro. Il bilancio aggregato, che comprende anche le società controllate, evidenzia ricavi per 1.401 milioni e un EBITDA di 50,5 milioni di euro. “Nonostante un contesto globale ancora instabile, segnato da tensioni geopolitiche, instabilità climatica e condizioni finanziarie complesse, CAI ha saputo cogliere le opportunità di un graduale miglioramento macroeconomico, rafforzando la propria struttura industriale e patrimoniale”, commenta Gianluca Lelli, Amministratore Delegato di CAI.

“I risultati ottenuti confermano,da un lato, la solidità del nostro modello, basato su capacità di innovare, su una consulenza capillare e un approccio volto a valorizzare le produzioni nazionali garantite dai nostri numerosi contratti di filiera, dall’altro, la validità delle scelte strategiche compiute, tra cui l’ingresso di nuovi asset e l’estensione della nostra rete territoriale, la razionalizzazione delle attività e un importante piano di investimenti sulle strutture esistenti. CAI prosegue così il suo percorso di crescita, innovazione e creazione di valore per l’intero sistema agroindustriale italiano”, conclude Lelli.

Consorzi Agrari d’Italia nasce come soggetto di riferimento nazionale unico nel suo genere e lavora per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura in Italia, basandosi sui valori fondanti della tradizione dei Consorzi Agrari. CAI implementa una storica eredità con piani volti al futuro, per consolidare un ruolo di volano strategico e culturale dell’agricoltura del nostro Paese. Con CAI gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1 miliardo di ricavi annui e conta più di 20 mila soci, agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.

Ad oggi a far parte di Consorzi Agrari d'Italia sono: Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud, Consorzio Adriatico, Consorzio del Nord Est, Consorzio Agrario di Siena e BF spa. CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.