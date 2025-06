Volpe Argentata Invitational, oltre 50 auto e 30 moto d'epoca esposte a Roma

08 giugno 2025 a

Il Parco di Roma Golf Club si prepara ad accogliere la 7ª edizione della “Volpe Argentata Invitational”, l’evento ideato da Prisca Taruffi, figlia del leggendario Piero Taruffi, icona dell’automobilismo italiano, e lei stessa plurititolata campionessa di rally. La manifestazione nasce per celebrare il mito della “Volpe Argentata”, soprannome affibbiato a Taruffi per i suoi capelli precocemente grigi e per l'astuzia al volante. Domani sarà il cuore pulsante della rassegna. Il Parco di Roma Golf Club ospiterà infatti la Volpe Argentata Exhibition, con oltre 50 auto e 30 moto d’epoca in esposizione, in un connubio unico tra motori e golf. Durante la giornata si disputerà infatti il Golf Amateur Challenge, torneo a coppie con formula Fourball (HCP limitato a 28), pensato per unire l’eleganza del golf alla passione per i motori.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: l'aperitivo sarà accompagnato della Banda della Polizia di Stato. A seguire l'elegante cena di gala. Tra gli ospiti attesi spiccano nomi di prestigio come l’attore Stefano Masciarelli, l’ex pilota Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, e l’ex sciatore di Coppa del Mondo Michael “Much” Mair, che vanta 3 vittorie e 16 podi in Coppa del Mondo. La manifestazione è iniziata ieri, sabato 7 giugno, con un momento di forte carica evocativa: la rievocazione del Reale Premio Roma, nel centenario della sua prima edizione. Nella stessa giornata si è celebrato anche un altro centenario: quello della prima vittoria motociclistica di Piero Taruffi, ottenuta in sella alla leggendaria AJS 350. Per l’occasione, auto e moto d’epoca hanno sfilato da Piazza dei Quiriti fino al Parco di Roma Golf Club.

“Il destino ha voluto che si incrociassero due anniversari straordinari: la prima vittoria di mio padre, ottenuta con l’AJS 350 che gli regalò mio nonno per la licenza liceale, e il centenario del Reale Premio Roma, a cui negli anni partecipò sia con le moto che con le auto - ha raccontato con emozione Prisca Taruffi -. Alla Volpe Argentata Exhibition saranno presenti proprio l’AJS 350 e la Bugatti T 35, vincitrice della prima edizione del Reale Premio Roma. Un ringraziamento speciale va al Dott. Pietro Gasbarra, presidente del Parco di Roma Golf Club, che ci ospita per il terzo anno consecutivo. E un plauso particolare alla Polizia di Stato, alla loro prima partecipazione, che porterà in esposizione quattro vetture e due motociclette provenienti dal Museo Storico".