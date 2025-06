Real Sporting Village, porte aperte per "Natural Mind": una giornata tra sport e benessere

06 giugno 2025 a

Domani, 7 giugno 2025, il Real Sporting Village apre le sue porte a “Natural Mind”, una giornata open gratuita dedicata al benessere psicofisico, alla natura e alla riscoperta di uno stile di vita equilibrato e consapevole. L’evento nasce da un’idea di Alessandra Michetti, Club Manager del centro sportivo, da oltre 35 anni impegnata nella promozione di una cultura del movimento integrata con la salute e la crescita personale. Per l’intera giornata, dalle ore 9.00 fino al tramonto, il centro sportivo di via Licio Giorgeri ospiterà un ricco programma di appuntamenti tra lezioni, workshop, seminari, trattamenti olistici e un grande mercato dedicato al verde, all’artigianato e ai prodotti agroalimentari naturali. Tra gli appuntamenti più attesi, non potrà mancare il "Mercato del Verde e dei Sapori Naturali", che sarà operativo tutto il giorno con espositori di piante, prodotti biologici, cosmetici naturali e artigianato sostenibile.

Quella di domani sarà una giornata ricca di attività che spaziano tra terra e acqua con attività dedicate a ogni età e livello: dal Total Body al Functional Training, passando per Pilates & Yoga, Spinefitter, Calistenica nel parco, SUP in piscina, Mermaid Party per i più piccoli e molto altro ancora. Chi sceglierà l'acqua poi potrà anche dedicarsi all'Acqua Training, al Superjump, tuffi per bambini e prove SUP aperte a tutti. Per chi invece decidesse di dedicarsi alla cura dello spirito, ci sarà l'imbarazzo della scelta tra benessere e meditazione con incontri di yoga, Tai Chi, meditazioni sonore, pranayama, classi dedicate al respiro e alla consapevolezza. Corpo, spirito ma anche mente grazie all'organizzazione di workshop e seminari su emozioni, movimento, piante officinali, detox energetico e Caffè Letterario a tema “Le Donne del Mare”. Una giornata per tutta la famiglia da vivere negli spazi del Real Sporting Village, tra natura, sport e condivisione. Un’opportunità unica per scoprire nuove pratiche di benessere e conoscere professionisti del settore.