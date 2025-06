Al Benito Stirpe torna il calcio giovanile con il Trofeo Gianni Danieli

06 giugno 2025 a

Torna il Trofeo Gianni Danieli, il torneo giovanile giunto alla XI edizione, in programma il 7 e 8 giugno 2025 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Un appuntamento ormai imperdibile per la categoria Esordienti, che ogni anno richiama le più importanti società calcistiche italiane e un pubblico composto da appassionati, famiglie e operatori del settore. Il Trofeo, nato per onorare la memoria di Gianni Danieli, grande amante dello sport e del calcio, ha conosciuto una crescita esponenziale: da torneo regionale si è trasformato in una manifestazione di rilievo nazionale, capace di attrarre sempre più squadre di alto livello. L’edizione 2025 vedrà sfidarsi: AS Roma, Frosinone Calcio, Como 1907, Benevento Calcio, Pescara Calcio, US Salernitana 1919, Accademia GialloAzzurri, G Castello.

Anche quest’anno, grazie alla disponibilità del patron del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe, la manifestazione si svolgerà presso lo Stadio “Benito Stirpe”, una vera e propria “casa del calcio” che regalerà ai giovani atleti l’emozione di calcare un terreno da professionisti. Le squadre scenderanno in campo il 7 e l'8 giugno 2025.

Come da tradizione, il torneo si concluderà con la partita de “Gli Amici di Gianni”, una gara amichevole tra vip, ex calciatori e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Una celebrazione nel ricordo di Gianni Danieli, all’insegna dell’amicizia e della passione sportiva.

Nel corso degli anni, hanno calcato il campo del Trofeo stelle come Francesco Totti, Aldair, Giancarlo De Sisti, Simone Perrotta, Giuseppe Giannini, Bruno Giordano, Vincent Candela, oltre a volti noti del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis, Edoardo Leo, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, (Nella foto il coordinatore del settore giovanile del Frosinone, e fratello di Gianni, Alessandro Danieli, tra Francesco Totti e GIuseppe Giannini durante una delle passate edizioni).