Nice Club, Shiva infiamma la Capitale con un DJ set esclusivo

05 giugno 2025 a

a

a

Venerdì 6 giugno il Nice Club di Roma ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica urban: Shiva, uno dei nomi più forti della scena rap italiana, sarà protagonista di un DJ set esclusivo che promette di infiammare la notte capitolina. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 23:00. L’ingresso è riservato ai maggiorenni (uomini 21+, donne 19+) e sarà richiesto un dress code smart casual. I biglietti early bird, saranno disponibili fino a esaurimento.

Questo evento si inserisce nel fitto calendario di apparizioni live che Shiva sta portando avanti in tutta Italia con il tour “Angels & Demons”, che ha già registrato numerosi sold-out nei principali palazzetti, compreso quello del Palazzo dello Sport di Roma. Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni, classe 1999, è una delle voci più rilevanti della nuova generazione del rap italiano. Originario di Legnano (MI), si è fatto notare giovanissimo grazie a un mix di tecnica, sensibilità melodica e testi diretti che raccontano la realtà urbana con uno stile unico.

Il suo album più recente, “Milano Angels”, è stato certificato disco di platino, e include collaborazioni con artisti del calibro di Geolier, Tedua, Tony Boy, Kid Yugi, Paky, Mondo Marcio, Lil Tjay e NLE Choppa. Brani come “Non è Easy”, “Take 4” e “Soldi Puliti” hanno dominato le classifiche italiane, rafforzando la sua reputazione di artista capace di fondere rap, drill e melodia in un sound originale e riconoscibile. La sua collaborazione per l'ultimo brano in collaborazione con Sfera EBBASTA dal titolo NEON scala subito la vetta della classifica.