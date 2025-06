Il Milan Marriott Hotel riapre con un nuovo volto tra tradizione e contemporaneità

05 giugno 2025 a

Lo storico Milan Marriott Hotel, punto di riferimento dell’ospitalità milanese, riapre le sue porte dopo un importante intervento di restyling che ne ha completamente trasformato l’identità. Un ritorno atteso da Milano, che ritrova oggi uno dei suoi alberghi più rappresentativi, rinnovato negli spazi e nello spirito, pronto a vivere una nuova stagione all’insegna del design, del comfort e della versatilità. L’hotel, da sempre radicato nel tessuto urbano della città, si presenta oggi con un’immagine contemporanea che mantiene salda la connessione con la propria storia. Le 317 camere sono state completamente ristrutturate secondo un concept minimal chic che combina eleganza sobria e funzionalità: arredi moderni, linee essenziali e finiture naturali creano un ambiente sofisticato e accogliente, pensato per il benessere dell’ospite. Situato in una posizione strategica nel cuore di Milano – a pochi passi dal Duomo, da San Siro e dal centro congressi MiCo – il Milan Marriott Hotel conferma la sua vocazione poliedrica: ideale per chi viaggia per lavoro ma anche per chi vuole vivere la città da turista, unisce l’anima congressuale a una proposta leisure sempre più centrale.

Fiore all’occhiello della struttura sono i suoi oltre 3.000 mq di spazi per eventi, che ne fanno il più grande centro congressi nel centro di Milano. Due sale da 400 mq ciascuna – combinabili per creare un’unica area da 800 mq – si affiancano a 14 sale riunioni versatili, capaci di accogliere eventi aziendali e privati di ogni tipo. Il percorso di rinnovamento non si ferma qui. Entro la fine dell’anno verranno inaugurati nuovi spazi dedicati alla ristorazione e al tempo libero, a partire dalla nuova sala “Leonardo”, destinata a diventare il cuore pulsante dell’esperienza gastronomica dell’hotel. Qui, la tradizione siciliana – terra d’origine della famiglia Russotti, proprietaria della struttura – verrà omaggiata attraverso piatti iconici rivisitati in chiave contemporanea, per un’offerta culinaria autentica e moderna. A completare la trasformazione, un nuovo club con drink bar e terrazza sulla strada, pensato come luogo di incontro aperto alla città. Un ambiente dal carattere urbano e cosmopolita, perfetto per un aperitivo milanese, un cocktail serale o un momento di relax in qualsiasi momento della giornata. Capitale Sociale: € 62.400.000,00 i.v.- iscritta alla C.C.I.A.A. – MI Con il numero R.E.A. 2055071 - c.f. e p. IVA n. 08889570969 Sede Legale ed Uffici: 20146 MILANO – Via G. Washington, 66 Telefoni: 02.48521 Il progetto riflette la visione della famiglia Russotti, che attraverso RGH (Russotti Gestioni Hotels) - il cui managing director è Pippo Russotti - continua a investire nell’ospitalità d’eccellenza con un approccio che coniuga radici italiane e standard internazionali.

RGH è il primo e più importante franchisee Marriott in Italia, con cinque strutture tra Roma, Milano, Venezia, Giardini Naxos e Siracusa, per un totale di 1.476 camere e oltre 17.000 mq di spazi congressuali. Con questo intervento, il Milan Marriott Hotel viene restituito alla città completamente rinnovato, pronto a tornare protagonista della scena milanese. Un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità all’altezza della tradizione ma proiettata nel futuro. Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels ha dichiarato “La ristrutturazione del Milan Marriott Hotel nasce dalla volontà di rispondere all’evoluzione della città e alle nuove esigenze dei viaggiatori, sia business che leisure. Abbiamo voluto trasformare la struttura in un vero e proprio polo nel cuore di Milano, capace di accogliere grandi eventi grazie al più ampio centro congressi del centro città, ma anche di offrire un’esperienza di soggiorno rinnovata, con camere dal design innovativo e contemporaneo. Il nostro obiettivo è quello di creare un punto di riferimento non solo per chi viaggia per lavoro, ma anche per chi cerca un soggiorno di qualità in una Milano sempre più internazionale e dinamica”.