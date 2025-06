Ospedali d'eccellenza 2025, Tiberia Hospital entra nella Top 10

04 giugno 2025 a

Il Tiberia Hospital entra ufficialmente tra le migliori dieci strutture ospedaliere italiane nella prestigiosa classifica “Top 100 Ospedali di Eccellenza 2025”, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) in collaborazione con La Repubblica – Salute.

Decimo nella graduatoria nazionale, secondo tra gli ospedali romani per adulti, e primo all’interno del proprio gruppo, il Tiberia Hospital conferma la sua posizione di eccellenza nella sanità privata romane e italiana. Un riconoscimento che arriva al culmine di un percorso lungo otto anni, durante i quali la struttura ha perseguito con determinazione la costruzione di volumi significativi per patologie ad alta complessità, in linea con le migliori pratiche cliniche e i principi del Programma Nazionale Esiti (PNE), che ne ha infatti riconosciuto la qualità e l’efficacia dei percorsi assistenziali.

Questo traguardo è anche il frutto di un lavoro sistematico sul fronte della qualità certificata: decine di certificazioni conseguite negli ultimi anni, dalla parità di genere al rating di legalità, dal Risk management alla sicurezza delle cure, fino all’accreditamento totale ISO 9001 e ISO 37001, rappresentano la solidità e la trasparenza del modello gestionale.

Il riconoscimento 2025 giunge in un momento simbolicamente importante, in cui l’intera struttura guarda con orgoglio al cammino fatto e con ambizione al futuro. La presidenza del Gruppo GVM, di cui il Tiberia Hospital fa parte, ha rappresentato una costante fonte di ispirazione, orientando ed approvando le azioni del management verso scelte lungimiranti in termini di innovazione clinica, digitalizzazione e centralità del paziente.

“Essere tra i primi dieci ospedali italiani non è un punto di arrivo, ma la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”, dichiara Valeria Giannotta, Amministratore Delegato del Tiberia Hospital. “Abbiamo investito in percorsi clinici misurabili, in professionalità di alto profilo e in una visione strategica integrata, che tiene insieme efficienza, sicurezza e umanizzazione delle cure. Questo premio è anche il riconoscimento del lavoro quotidiano delle nostre équipe sanitarie, che non si sono mai accontentate della sufficienza”.

Il Tiberia Hospital è oggi un presidio radicato nel territorio, riconosciuto per la sua capacità di collaborare efficacemente con le istituzioni pubbliche e private, e per essere un centro nevralgico di relazioni cliniche, scientifiche e organizzative, che lo rendono un punto di riferimento stabile nel panorama sanitario della Capitale.