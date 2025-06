Radio Zeta Future hits live: ascolti stellari e 6 milioni TOTAL VIEWS in un solo giorno

Francesco Fredella 03 giugno 2025 a

a

a

Il RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2025, che si é svolto al Centrale del Foro italico, ha aperto l'estate musicale con una serata indimenticabile e sold out. Oltre 40 artisti sul palco hanno dato il via alla stagione dei tormentoni estivi.

3.1 % di share con oltre 430 mila spettatori durante la serata in Tv e radiovisione. Sono stati 3,6 milioni gli italiani che hanno seguito almeno per un minuto lo show su RTL 102.5, RADIOZETA, TV8 E SKY UNO con picchi che hanno superato mezzo milione di telespettatori.



Volano le interazioni social: Radio Zeta nel giorno del Future hits live ha creato un forte seguito con i 6 milioni di TOTAL VIEWS, 3.4 milioni di views su Tiktok e 2.5 milioni su IG in un solo giorno. La community di Zeta è stata coinvolta con like e commenti over all, in particolare con un 7% di tasso di coinvolgimento su TikTok.