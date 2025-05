Il premio The Executive Award a Pompei, Marcegaglia, Trentin e Majidi

30 maggio 2025 a

a

a

La terza edizione italiana del premio The Executive Award – Honoring Sustainable Leaders, l’iniziativa internazionale che celebra la leadership sostenibile e l’innovazione responsabile, si è tenuta il 28 maggio a Milano. L’edizione 2025 ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dato il valore strategico del progetto in espansione nella promozione di pratiche Esg a livello europeo ed internazionale. Ecco i nomi dei vincitori ufficiali del premio 2025: Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia (nella foto), Emma Marcegaglia, ceo e presidente di Marcegaglia Holding, Emanuela Trentin, ceo di Siram Veolia, Darya Majidi, presidente di UN Women Italia. Durante la cerimonia vi è stato il conferimento speciale dell’Honorary Award 2025 al maestro Giorgio Armani, simbolo di eleganza, etica e sostenibilità, per il suo straordinario contributo culturale e sociale. La sua visione di un lusso sobrio e consapevole e il suo impegno durante la pandemia hanno ispirato generazioni e colgono in pieno l’essenza e i valori di Tea a livello globale. Il maestro ha invitato l’organizzazione a conferirgli il premio durante la sfilata di Armani del 21 giugno. È stato assegnato anche Tea Award of the Awards al celebre architetto e designer Carlo Colombo che vanta collaborazioni internazionali con i maggiori brand del lusso e diffonde un concept di sostenibilità anche nel design. Quest'anno l'edizione è intitolata all'innovazione e non poteva esserci miglior Main Partner di ServiceNow, leader globale nelle piattaforme digitali per la trasformazione dei processi aziendali, impegnata concretamente nell’integrare innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuendo a costruire un futuro più efficiente, resiliente e responsabile: “La tecnologia ha il potere di far evolvere la vita delle persone e in ServiceNow ci impegniamo concretamente per fare in modo che le innovazioni creino opportunità tangibili e permettano di migliorare il funzionamento globale delle organizzazioni. I principi di sostenibilità sono continuamente integrati nella nostra strategia di business, con l’obiettivo di potenziare le capacità operative e strategiche dei nostri clienti e creare un accesso equo a risorse sostenibili, in modo da generare valore reale per tutte le parti interessate.

"Vogliamo plasmare un futuro migliore e più resiliente, attraverso una leadership responsabile e soluzioni all'avanguardia basate sull’intelligenza artificiale, come la nostra piattaforma leader del settore.” ha dichiarato Filippo Giannelli, Area VP Israel & Italy e Country Manager ServiceNow Italia. ServiceNow, ed in particolare il Senior Sales Director Amedeo Muro, ha conferito poi due Innovation Award a Benoit Hanssen e Maurizio Stumbo per il loro impegno nell’innovazione non solo come “fatto tecnico”, ma anche come una responsabilità verso il

futuro, verso le persone e verso il pianeta. Ha presenziato anche il Generale dell’Aeronautica Militare Luca Baione, in qualità di Rappresentante per l’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il Generale ha illustrato la connessione tra le iniziative imprenditoriali ispirate a criteri di sostenibilità con il ruolo dell'Aeronautica Militare che assicura il monitoraggio dell'atmosfera e la divulgazione dei temi connessi con il cambiamento climatico tra le giovani generazioni, attività che rispondono alle priorità indicate dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

La giuria 2025 è stata presieduta da Donatella Sciuto, Magnifica Rettrice del Politecnico di Milano, William Griffini (Presidente di giuria e ceo Carter & Benson), Paola Corna Pellegrini (Presidente Aiceo), Maria Elena Cappello (cda di BPER Banca e altre) e Marco Icardi (Board Oversonic Robotics). Pasquale Frega, ceo e presidente di Philip Morris Italia e Membro dell’Advisory Board di Tea, è intervenuto sul palco parlando del connubio importante tra sostenibilità e innovazione