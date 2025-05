Forum Cyber 4.0, appuntamento il 4 e 5 giugno all'Università Roma Tre

30 maggio 2025 a

a

a

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno torna l’appuntamento annuale con il Forum Cyber 4.0, l’evento di riferimento per esperti e aziende leader nel mondo della cybersicurezza promosso dal Competence Center Cyber 4.0. L’edizione 2025 si terrà presso l’Università Roma Tre, nella prestigiosa Aula Magna del nuovo Rettorato in via Ostiense. Una due giorni di confronto sui temi più attuali della sicurezza informatica, un punto di incontro per le comunità dell’innovazione e delle competenze in materia di cybersecurity.

Cyber 4.0 per la cybersicurezza nazionale e internazionale

Cyber 4.0 opera in linea con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza ed è riconosciuto come interlocutore di riferimento per la sicurezza informatica a livello nazionale, europeo e internazionale. Il centro, infatti, è partner tecnico di riferimento per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e soggetto attuatore del PNRR per la transizione digitale sicura di imprese e pubblica amministrazione. Con ancora 5 milioni di euro di fondi a disposizione per sostenere le imprese nel loro percorso di digitalizzazione in sicurezza, il Competence Center continua a operare attivamente per rafforzare la resilienza cibernetica. A livello europeo, Cyber 4.0 è protagonista nel progetto Secure per sostenere le PMI europee in vista dell’attuazione del Cyber Resilience Act. Le solide relazioni con il Ministero degli Affari Esteri rafforzano ulteriormente la sua proiezione internazionale, come dimostra anche la disponibilità di Cyber4.0 a mettere a disposizione le proprie competenze per il Piano Mattei per l'Africa, un'iniziativa strategica gestita in parte dal MIMIT, Ministero di riferimento del Competence Center.

La cybersicurezza tra geopolitica e direttive europee

Tante le tematiche in agenda che saranno affrontate durante il Forum. Due su tutte sono cruciali per il futuro digitale: Le nuove direttive europee Nis2 e Cyber Resilience Act: verranno approfondite in una sessione dedicata. Sfide e al contempo priorità su cui si confronteranno attori del settore. Il mutamento del contesto geopolitico e le sue ricadute in ambito della cybersicurezza: in una realtà segnata da rapide evoluzioni normative e tensioni geopolitiche la cybersicurezza è centrale nel dibattito sullo sviluppo delle capacità nazionali. Una sessione dedicata vedrà imprese e istituzioni a confronto.

Le frontiere tecnologiche della cybersicurezza

Il Forum dedicherà spazio anche alle tecnologie emergenti con tre focus: Quantum cybersecurity: emerge come elemento cruciale per proteggere le infrastrutture digitali dalle minacce dei computer quantistici. Cyber 4.0 in questo è partner della Casa delle Tecnologie Emergenti di Cagliari. Artificial Intelligence (AI): Cyber 4.0 sta realizzando una piattaforma per l’identificazione della disinformazione, riconoscendo il ruolo cruciale dell’AI sia nella prevenzione che nella diffusione di contenuti manipolati. Operational Technology (OT): è in fase di costruzione una rete di laboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale che avranno il compito di validare la sicurezza della tecnologia acquistata dalle aziende, in conformità con i requisiti del Cyber Resilience Act.

Formazione e competenze cyber

Il gap tra domanda e offerta di professionisti della cybersicurezza resta una delle principali criticità del settore. Nonostante una crescente consapevolezza sull’importanza di formare nuove figure, il settore necessita ancora di un numero maggiore di esperti qualificati. In questo contesto, Cyber 4.0 si distingue per il suo impegno nella formazione e sensibilizzazione, promuovendo iniziative come “A scuola connessi: navighiamo in sicurezza”. Il progetto introdotto dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Lazio e Cyber 4.0, punta a diffondere la cultura della sicurezza tra insegnanti, studenti e personale scolastico, per informarli sui possibili rischi legati all’utilizzo dei dispositivi digitali e della navigazione sul web.

Il ritorno degli investimenti sulla sicurezza

In chiusura il Forum affronterà anche il tema del ritorno degli investimenti (ROI) in sicurezza. Cyber 4.0 è impegnato a sviluppare metodologie per calcolare il ROI della cybersecurity, un parametro spesso sottovalutato ma fondamentale per imprese e investitori sull’importanza di proteggere i propri asset digitali.