Al Caffè Letterario la raccolta fondi per Amici di Marco

Domenica 1° giugno il Caffè Letterario di via Ostiense 95 a Roma ospiterà “GG live concert”, una serata evento per ricordare come da una tragedia siano nati l’impegno all’ascolto e la consapevolezza di avere un rifugio per superare difficoltà che sembrano insormontabili. L’iniziativa viene promossa all’interno del progetto "Amici di Marco”, generato dalla collaborazione tra il corso di laurea in Global Governance dell’Università Tor Vergata e la Fondazione Don Luigi Di Liegro su richiesta di alcuni studenti. Il progetto prende forma in seguito alla tragica scomparsa di Marco, studente del corso; il ricavato della serata-evento servirà a sostenerne l’impegno e le spese.

“Era giunta l’ora di fare qualcosa per la nostra comunità di studenti e studentesse, non potevamo rimanere impassibili. Abbiamo quindi scelto di realizzare un progetto sulla salute mentale insieme alla Fondazione di Liegro, che ci ha sostenuto dal primo istante nel dargli una forma concreta. Dopo solo pochi mesi la nostra iniziativa si sta già solidificando e le richieste aumentano”, dice la rappresentante degli studenti Gaia Paolucci.

“In particolare, la nostra Fondazione sta offrendo due iniziative: uno sportello di ascolto psicologico gratuito per gli studenti e un gruppo di auto aiuto supervisionato da uno psicologo. Il comune obiettivo è quello di sostenere i giovani studenti ad orientarsi e soprattutto ad affrontare momenti difficili. Il nostro centro in Via Ostiense si propone di essere un luogo dove trovare ascolto e condivisione con la consapevolezza che il benessere mentale è fondamentale per una sana ed equilibrata crescita personale e professionale, anche grazie al diretto intervento degli studenti della stessa facoltà che sono attivi in questo progetto”, spiega Luigina Di Liegro, Segretario Generale della Fondazione Don Luigi Di Liegro.

“I comportamenti autolesivi sono in aumento, sia a livello nazionale che regionale, soprattutto tra i giovani. Nel Lazio si è registrato un aumento del 20% di suicidi tra i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 25 anni, in particolare dopo la pandemia. Da sottolineare un aumento del 45% di accessi nei Pronto Soccorso di under 25 per patologie psichiatriche. Anche questi dati ci confermano l’urgenza di iniziative come questa, perché quello della salute mentale è un problema che può affacciarsi alla porta di casa di ognuno di noi”, conclude Di Liegro.