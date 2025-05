Nella Notte dei Leoni premiata Venus Williams

29 maggio 2025 a





Una notte speciale, in cui sport e solidarietà si sono fusi in un grande evento dal respiro internazionale. È questo lo spirito che ha animato La Notte dei Leoni, andata in scena ieri sera 27 maggio allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone e trasmessa in diretta nazionale, in chiaro, su Dazn. Tra i momenti più intensi della serata, la premiazione della leggenda del tennis mondiale Venus Williams, insignita del Premio alla Carriera Human Value direttamente dalle mani di Mauro Atturo, imprenditore da sempre impegnato nella promozione di iniziative solidali e fondatore di progetti che coniugano impresa, etica e responsabilità sociale.

“È stato un grande onore consegnare questo riconoscimento a Venus Williams – ha dichiarato Atturo – non solo per ciò che ha rappresentato nel mondo dello sport, ma per il suo costante impegno fuori dal campo, al fianco di operazioni solidali, come quella di questa serata. Venus incarna perfettamente i valori umani e sociali che vogliamo celebrare con questo premio.”

La premiazione, accolta da un lungo applauso del pubblico, ha rappresentato un simbolico abbraccio tra sport e solidarietà. Venus Williams, ospite d’onore dell’evento, è da tempo in prima linea nel sostenere cause umanitarie, e la sua presenza ha dato ulteriore rilievo al messaggio forte e condiviso dell’iniziativa: dare valore alla vita attraverso piccoli grandi gesti di altruismo. L’evento si è svolto all’interno della partita benefica organizzata dalla Nazionale Attori 1971 a sostegno di ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo e della comunità Nuovi Orizzonti. Il calcio d’inizio è stato trasmesso in live streaming su DAZN alle ore 20:30. Un evento tra campioni, artisti e istituzioni Il triangolare ha visto protagonisti leggende del calcio come quelle delle squadre Napoli Legends, Roma e Lazio, insieme agli attori della Nazionale Attori 1971 e personaggi noti dello spettacolo tra cui Giorgio Puotti, Seydou Sarr, Samuele Carrino e il ballerino Raimondo Todaro. Numerose anche le autorità presenti: il Presidente della Regione Lazio Francesca Rocca, il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l’On.

Chiara Colosimo, oltre a rappresentanti di FIGC, CONI, LND, AIA, ADMO e Croce Rossa Italiana.

L’intero incasso dell’evento è stato devoluto a favore di ADMO e della Comunità Nuovi Orizzonti. La consegna delle somme raccolte avverrà pubblicamente nei prossimi giorni, durante una conferenza stampa all’insegna della trasparenza e della condivisione.