Da Roma a Osaka vola in Giappone la mostra “l’Italia è di Moda”, allestita nel Padiglione Italia dell’EXPO 2025, a cura di Stefano Dominella, Vice Presidente della sezione Moda e Design di Unindustria, che già in precedenza aveva curato la mostra “Kimonomania” a Tokyo. L’esposizione offre un viaggio attraverso l’eleganza e la creatività che caratterizzano la moda italiana, con pezzi iconici di 17 designer illustri, presentando una selezione esclusiva di opere e creazioni dei più prestigiosi marchi di moda italiani provenienti da importanti archivi storici, dall’archivio del curatore Stefano Dominella e dalle maison direttamente. Tra le maison partecipanti ecco Giorgio Armani, Fendi, Gucci, Salvatore Ferragamo che ha aperto del suo prezioso archivio storico, Gattinoni; Missoni, Etro, Pucci; Max Mara, Alberta Ferretti; Diesel; Antonio Marras, Romeo Gigli, Guillermo Mariotto, Valentino, Prada, Gianni Versace, Moschino, Tiziano Guardini. In mostra anche trenta bozzetti originali realizzati dai designer partecipanti ed un video con le immagini delle più importanti manifestazioni di moda che hanno celebrato il connubio tra moda ed arte. Da Donna sotto le stelle sulla iconica Scalinata di Trinità dei Monti a Roma a piazza Navona con l’iconica opera del Bernini fino alla splendida Fontana di Trevi a Roma o a Ponte Vecchio a Firenze. Ogni creazione racconta una storia di artigianato, innovazione e passione, testimoniando l'influenza duratura dell'Italia nel panorama della moda globale. Il curatore ha fortemente voluto che le creazioni prescelte siano unite da un fil rouge che fa eco al tema del Padiglione stesso. “L’Arte rigenera la vita”.

L’Italia ha “vestito” il mondo intero, dalle dive di Hollywood ai grandi personaggi della storia internazionale, creando una rivoluzione di stile globale, che ha cambiato la storia del nostro Paese. La moda italiana è sempre stata al passo con i tempi, dettandone molto spesso anche le regole. "La mostra non è solo un tributo alla moda italiana, ma anche un’opportunità per celebrare la nostra cultura e il nostro patrimonio,” dichiara Stefano Dominella. "Siamo orgogliosi di presentare al mondo le nostre eccellenze, che continuano a ispirare e a definire tendenze."

“Il Padiglione Italia con questa mostra celebra il genio italiano nel campo della moda, uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio culturale e produttivo del nostro Paese”, ha dichiarato l’Amb. Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Portiamo in Giappone il valore del saper fare, la bellezza e lo stile che hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo. I visitatori potranno ammirare da vicino i pezzi iconici dei più grandi stilisti italiani che raccontano ancora oggi storie di creatività e alto artigianato.”

L’esposizione, aperta al pubblico dal 25 al 31 maggio 2025, offre un'esperienza immersiva e coinvolgente. Attraverso installazioni artistiche e interattive, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire i valori che rendono la moda italiana unica e senza tempo.