"Il 50% degli italiani è intollerante al lattosio": arriva LattoZero, l'app che rivoluziona il modo di mangiare

LattoZero è l'appa che rivoluzione la vita di milioni di intolleranti al lattosi, che spesso devono mangiare fuori casa per motivi di lavoro o svago. Infatti, LattoZero nasce per chi è intollerante al lattosio: ha un’interfaccia semplice e intuitiva ed aiuta a trovare in pochi secondi ristoranti, bar e pasticcerie che offrono opzioni lactose free in tutta Italia e in giro per il mondo. In Italia, circa il 50% della popolazione adulta è intollerante al lattosio.

Come funziona LattoZero? Basta un click per accedere a una vasta selezione di locali, visualizzabili su una mappa interattiva o in un elenco dettagliato. Che tu sia a casa o in viaggio, LattoZero ti guida verso le migliori scelte alimentari, offrendo consigli di viaggio e suggerimenti utili grazie a un blog dedicato. Ma, allo stesso tempo, LattoZero è molto più di un’app: è una rete di persone che si aiutano a vicenda! Gli utenti possono segnalare nuovi locali e condividere le proprie esperienze, contribuendo così ad arricchire continuamente l’elenco di posti sicuri per chi è intollerante al lattosio.

Oltre a facilitare l’alimentazione fuori casa, LattoZero offre articoli informativi redatti da medici specialisti, per fornire consigli utili e aggiornati su come gestire al meglio l’intolleranza al lattosio.

Con LattoZero, affrontare l’intolleranza al lattosio diventa più semplice, grazie a una rete di supporto e risorse sempre a portata di mano, per vivere ogni esperienza con maggiore sicurezza e senza rinunce.