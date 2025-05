Tiberia Hospital promuove la prevenzione: due appuntamenti per consulti gratuiti

23 maggio 2025 a

Promuovere una solida cultura della prevenzione è fondamentale per affrontare in modo efficace le principali patologie urologiche e della colonna vertebrale, spesso trascurate fino alla comparsa di sintomi più gravi. La diagnosi precoce consente di individuare e trattare tempestivamente disturbi che possono incidere significativamente sulla qualità della vita. La prevenzione è il primo strumento che abbiamo a disposizione: per questo Tiberia Hospital, Ospedale Polispecialistico di GVM Care & Research accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, organizza due open day gratuiti dedicati all’urologia e alle patologie della colonna vertebrale, con un focus sulla prevenzione e sull’inquadramento clinico delle principali problematiche in questi ambiti.

Il primo appuntamento, lunedì 26 maggio, sarà dedicato alla prevenzione urologica e andrologica nell’uomo, con consulti personalizzati rivolti in particolare a chi desidera monitorare la salute dell’apparato urinario e riproduttivo. Verranno trattati temi come l’ipertrofia prostatica benigna, le disfunzioni sessuali, l’incontinenza e la prevenzione oncologica (tumore alla prostata, ai testicoli e alla vescica). Il secondo appuntamento, in programma sabato 7 giugno, sarà invece focalizzato sulla prevenzione e l’inquadramento delle patologie della colonna vertebrale, con particolare attenzione a lombalgie, cervicalgie, discopatie e problematiche posturali.

Durante la giornata sarà possibile confrontarsi con specialisti per ricevere indicazioni utili e orientarsi verso eventuali esami diagnostici approfonditi come TC, Risonanza Magnetica o MOC. Tiberia Hospital si avvale di specialisti rinomati in campo urologico e neurochirurgico i quali, grazie all’impiego di tecnologie diagnostiche di ultima generazione, sono in grado di impostare un percorso di diagnosi e cura personalizzato volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso interventi tempestivi e mirati.