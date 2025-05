La musica di Calvero unisce le forme dell'arte

Poesia, teatro e pittura accompagnano il concerto del cantautore sabato 24 maggio al MagmaLab

Musica, teatro, poesia e pittura. Linguaggi diversi capaci di trasmettere emozioni e messaggi ognuno in un modo diverso. L’arte, intesa nella sua forma espressiva più ampia, si dà appuntamento il 24 maggio, alle 21, presso lo spazio culturale MagmaLab di via Alberico II, al civico 37, a Roma.

La musica ruggente e vulcanica dell’eclettico Calvero sarà il filo conduttore della serata. Con il suo blues psichedelico, il cantautore ha richiamato alla sua corte diverse figure che lo accompagneranno in questa avventura artistica che vuole ricreare una sorta di collettivo, una celebrazione dell’arte nelle sue varie forme, capaci di trasportare in un caos allucinatorio. Azione come il percorso di un carrozzone circense, risata e pianto, maschera che copre la maschera, confusa e distorta, che accresce la realtà.

Saranno esposte le immagini del talentuoso fotografo Claudio Donati, che ha immortalato Virginia Ciampi, nelle vesti di presentatrice e modella, proiettati gli acquerelli del pittore della scuola di Via Margutta, Gio Sangirardi. Gli occhi dei visitatori si riempiranno di meraviglia con le danze esoteriche di Chiara Pavoni e l’esposizione degli acquerelli di Nina Montanesi. Ci sarà l’intervento straordinario dell’artista poliedrico Alessandro Figurelli e la presenza dell’astrologa Gaia Mattei.

Padrone di casa il giornalista Riccardo Angelo Ronconi che con le sue domande cercherà di svelare ai presenti le tante sfaccettature che compongono arte e artisti.

“Credo fortemente nella forza di queste mescolanze artistiche, in un periodo storico di disunione in cui si ha bisogno di ricreare invece una vicinanza, anche per poter rimandare al pubblico la magia sempre viva del palcoscenico”. A parlare è l’ideatrice della serata Lavinia Desideri Riccoboni, artista che esprime il suo talento con forme sempre diverse e originali. Verrà proiettato inoltre il trailer del film di Lavinia Desideri Riccoboni e Claudio Donati, “Il Viaggio Di Gelasia”, che vede coinvolti la maggior parte dei partecipanti all’evento, tra cui un cameo del “trait d’union” della serata Calvero.

Calvero, classe 1999, è un poeta, musicista, cantautore, compositore, polistrumentista, e produttore. Il suo nome d’arte, che riporta a Charlie Chaplin di “Luci della ribalta”, è maschera e sdoppiamento. È autore di tre album autoprodotti e interamente suonati in completa autonomia: “Emptied Night”, “Gasoline Given And Other Stories” (Concept album tendente all’opera Rock e Roll, contenente l’epopea allucinata di un’altra maschera) e l’interattivo e ultraterreno “Ocean Blue” (altro concept, con la copertina ad opera del pittore Gio Sangirardi). Un libro pubblicato e un corpus sterminato di poesie, poemi, drammi teatrali e scritti non ben definibili.

Questo spettacolo ha in programma varie tappe, tra cui una presso “Interno 4”, a Roma, salotto artistico di Chiara Pavoni, e a Mantova nella “Galleria delle meraviglie del suono” presso la Crystal Music Record del compositore Filippo Lui.

Il costo del biglietto 10 euro e comprende il buffet.