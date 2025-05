Nasce l'ATV Legends Open: i simboli azzurri del tennis in campo il 7 e l'8 giugno

Ci sono anche Lorenzi, Cobolli, Santopadre

Roma, 19 maggio 2025 – Un salto nel passato, con i simboli della storia del tennis italiano pronti a tornare in campo per regalare nuove emozioni. È questo lo spirito con cui avrà luogo la prima edizione dell’ATV Legends Open: il 7 e l’8 giugno 2025 al circolo Antico Tiro a Volo di Roma è in programma il torneo-esibizione che coinvolgerà numerosi tennisti, compresi cinque ex Top 50 della classifica mondiale, in un contesto d’eccezione dove non mancheranno le sorprese di diversi ospiti speciali. L’evento ad ingresso gratuito, organizzato da Sport Club con la partecipazione di Luigi Capasso, Tommaso Poliandri e Luca D’Agostino, beneficia del supporto della sponsor agency Governale ADV. La kermesse è oltretutto patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma. La conferenza stampa di presentazione alla quale parteciperanno, tra gli altri, il direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi e l’ex numero 100 ATP Vincenzo Santopadre (entrambi protagonisti della kermesse) è fissata per il 22 maggio alle ore 12.00 all’interno dello storico circolo romano, teatro della competizione.

Un parterre di campioni azzurri – La lista di partecipanti della due giorni all’Antico Tiro a Volo stupisce per la qualità che ci si aspetta in campo. Saranno Potito Starace, Paolo Lorenzi, Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Daniele Bracciali, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri e Stefano Cobolli i protagonisti del torneo-esibizione romano. Un totale di sei titoli nel circuito maggiore conquistati complessivamente, oltre alle numerose presenze con la Nazionale azzurra e alle soddisfazioni ottenute con i piazzamenti nella classifica mondiale. In quest’ottica, è Starace il tennista arrivato più in alto, grazie al best ranking di numero 27 del mondo raggiunto nel 2007. Lo segue da vicino l’attuale direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi, capace di raggiungere la posizione numero 33 ATP nel 2017. Le carriere di ciascuno dei protagonisti sono poi proseguite in altri ruoli all’interno del panorama tennistico internazionale: Cobolli è ancora pienamente nel Tour insieme al figlio Flavio, oggi n.33 del mondo; Santopadre sta seguendo da vicino le gesta di Lorenzo Sonego, n. 44 ATP, mentre Sanguinetti è il coach della campionessa di Wimbledon 2022 (oggi n.12 WTA) Elena Rybakina. Ci sono poi le esperienze fuori dal campo di Pescosolido e Meneschincheri, impegnati rispettivamente con il commento tecnico a Sky Sport e SuperTennis, o ancora l’impegno da allenatore nelle scuole tennis e nelle competizioni nazionali di Daniele Bracciali. Tutti con la stessa innata e costante passione per lo sport. Tutti riuniti il 7 e l’8 giugno per divertire il pubblico e sfidarsi sul campo.

La genesi del progetto – Un lavoro sottotraccia svolto nell’ultimo anno, per regalare agli appassionati del mondo del tennis un evento senza precedenti. L’ATV Legends Open nasce, nella testa degli organizzatori, al termine della scorsa stagione tennistica. Tra i primi protagonisti ad abbracciare l’idea e coinvolgere i colleghi c’è stato Vincenzo Santopadre, entusiasta di portare una kermesse di livello nella Capitale. Imprescindibile l’ospitalità dell’Antico Tiro a Volo, con i soci Tommaso Poliandri e Luca D’Agostino che hanno aiutato Luigi Capasso, fondatore e direttore responsabile di Sport Club, a dare forma all’evento: “Poter finalmente presentare una manifestazione di questa portata ci riempie di gioia – ha detto il trio alla vigilia della conferenza stampa, in programma il prossimo 22 maggio alle ore 12.00 –. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato in maniera instancabile per dare forma a un’idea che riteniamo molto interessante per tutti gli appassionati di sport, non solo di tennis. Il 7 e l’8 giugno saranno due giornate di grande spettacolo, un modo per godersi alcuni dei simboli del movimento tennistico azzurro in una cornice magica come quella dell’Antico Tiro a Volo”.

La serata di Gala del 6 giugno – Prima che si giochi il primo quindici, l’ATV ospiterà tutti i partecipanti e gli sponsor nella Cena di Gala pre-torneo in programma per il 6 giugno. “Siamo molto felici di renderci protagonisti per il Legends Open e di accogliere tanti campioni del mondo del tennis maschile – ha detto Giuseppe Centro, consigliere allo sport del Circolo Antico Tiro a Volo –. Questa manifestazione sarà un’ottima maniera di riaprire le porte del nostro circolo a tutti, e cade a pennello come ‘antipasto’ per il WTA 125 che si terrà da noi dal 13 al 20 luglio. Ogni membro del comitato organizzatore sta dando il massimo per regalare ai soci del circolo e agli appassionati di tennis un’estate indimenticabile, nel segno del tennis maschile e femminile”.