Premio nazionale Luigi Sodo assegnato a Gianluca Semprini

Da una idea della ‘’Fondazione Luigi Sodo’’ presieduta dal Vescovo Don Giuseppe Mazzafaro, in collaborazione con l’Istituto Luigi Sodo e l’autore televisivo Gabriele Di Marzo, è stato istituito il ‘’Premio nazionale Luigi Sodo’’. Alla sua prima edizione, quest’anno il Premio sarà assegnato a Gianluca Semprini, conduttore televisivo e giornalista di Rai 1. Dal 30 Giugno, Semprini, condurrà sulla prima rete nazionale la nuova edizione di ‘’Estate in Diretta’’, format estivo de ‘’La Vita in Diretta’’.

La cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 20 Giugno nella location de ‘’La vinicola del Titerno’’ a Faicchio (Bn). Semprini, che nei giorni scorsi ha dato ufficiale conferma della sua presenza, sarà intervistato dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo per un racconto tra vita personale, professionale nonché una lettura dell’attualità nazionale ed internazionale.

La Fondazione Luigi Sodo sostiene e promuove le attività educative dell’Istituto Luigi Sodo Liceo Classico e Liceo Scientifico OSA per favorire un’Istruzione di qualità anche alle studentesse e agli studenti con reddito familiare basso. Per garantire un’inclusione sociale e una istruzione di qualità basata sul merito, la Fondazione propone vari tipi di intervento affinché i contribuenti a vario titolo possano concorrere a garantire l’Offerta Formativa anche a quelle studentesse e a quegli studenti meno abbienti.