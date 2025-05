Torna il Festival Internazionale dell'Economia di Genere

16 maggio 2025 a

a

a

Torna a Roma il Festival Internazionale dell’Economia di Genere dell’associazione Oltre (FIDEG Oltre), giunto alla sua seconda edizione. Si terrà il 19 e 20 maggio 2025 nella storica Villa Altieri (Viale Manzoni, 47). Un evento unico nel panorama italiano e internazionale, nato con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nell’economia, combattere la violenza economica e costruire una società più equa e inclusiva. L’iniziativa è promossa da Oltre, associazione da anni attiva nella lotta alle disuguaglianze, ed è sostenuta da numerose realtà istituzionali, accademiche, imprenditoriali e del terzo settore. Il tema di quest’anno, “Dialogo sulla parità. Generazioni a confronto”, richiama la necessità urgente di creare un ponte tra le diverse età e sensibilità, per affrontare insieme sfide cruciali. Il FIDEG - Oltre mira a fornire alle donne gli strumenti necessari per raggiungere la parità economica, superare la dipendenza finanziaria al fine di contrastare ogni forma di violenza. Le donne, infatti, sono spesso esposte a situazioni di abuso economico e discriminazione. Per Oltre, i temi dell’uguaglianza e dell’alfabetizzazione finanziaria sono fondamentali per combattere e superare fattori culturali ancora fortemente diffusi in vari ambiti, sia in Italia sia nel resto del mondo.

Un Festival per l'attualità: cultura, lavoro, diritti. Attraverso panel, masterclass, interviste e testimonianze dirette, il Festival offrirà una riflessione ad ampio raggio su tematiche di stringente attualità, con un’attenzione particolare all’intersezione tra genere, economia e diritti. Il Festival si aprirà lunedì 19 maggio alle 9.30 con il saluto di Eugenia Maria Roccella Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Alle 12.00 l’intervento del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Anche quest’anno, sensibili ai temi in campo, varie le presenze delle Istituzioni: Adolfo Urso - Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Alessandra Locatelli - Ministro per le Disabilità , Maria Teresa Bellucci - Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paola Frassinetti - Sottosegretario all’Istruzione.

Nel cuore del Festival Internazionale dell’Economia di Genere sarà presentato il primo: "Generativity gender cap index 2024 – Le donne trainano la generatività sociale in Italia". Uno studio realizzato su scala nazionale, da NeXt per il Festival Internazionale dell’Economia di Genere, che rivela come le donne siano protagoniste nella generatività sociale in Italia, il report analizza il divario di genere nei principali indicatori di benessere collettivo, partecipazione civica e sviluppo sostenibile, offrendo una fotografia aggiornata del contributo differenziato tra uomini e donne alla coesione sociale. Il report propone un nuovo strumento per orientare politiche di welfare e coesione territoriale, valorizzando il capitale umano femminile in ottica trasformativa. Se ne parlerà con Luca Raffaele – direttore generale NeXt. In una intervista con Francesca Nocerino, giornalista e segretario generale di Oltre.