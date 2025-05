Elezioni Moncalieri 2020, assoluzione definitiva per Molinari e Benvenuto

15 maggio 2025 a

a

a

Il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Lucia Musti, ha rinunciato all'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza del tribunale di Torino che aveva assolto per insussistenza del fatto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Benvenuto, deputato e questore della Camera, e Fabrizio Bruno, funzionario regionale. Per loro l'ìmputazione in primo grado era stata di assoluzione per il reato di concorso in falso ideologico, in relazione alle elezioni di Moncalieri del 2020. Diventa dunque definitiva la sentenza per gli imputati.