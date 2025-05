Edilizia, Idea Group completa trasformazione area industriale vicino a Guidonia

15 maggio 2025 a

a

a

Idea Group completa la trasformazione di un’area industriale da oltre 11mila mq alle porte di Guidonia. Il nuovo polo logistico presso Guidonia Montecelio (Roma) è stato ufficialmente inaugurato alla presenza della proprietà Kryalos Sgr e di Mileway, in qualità di gestore dell’immobile. Con l’inaugurazione è stato così completato l’intervento di riqualificazione dell’ex sito industriale Alstom – Ferroviaria SpA a Guidonia Montecelio, con la realizzazione di una nuova struttura logistica da circa 11.400 mq coperti su una superficie complessiva di 28.400 mq. Il nuovo polo è stato curato da Idea Group - gruppo multidisciplinare attivo nel settore immobiliare, nei settori civile, industriale logistico e della produzione industriale come Developer, General contractor EPC e Asset management - per conto di Kryalos SGR e Mileway.. Questo progetto rientra in un più ampio processo di rigenerazione urbana volto alla valorizzazione di aree industriali dismesse nei principali poli logistici del Centro Italia. I lavori sono stati avviati nel mese di giugno 2024 e si sono conclusi entro febbraio 2025, consentendo la consegna dell’immobile in tempi celeri. Un risultato che riflette un’organizzazione operativa efficiente e una pianificazione integrata delle attività di cantiere. "E' con grande soddisfazione che celebriamo la consegna di quest'opera con tempi record e standard qualitativi non comuni", ha commentato l'amministratore delegato di Idea group, Ricciotti Graniglia: "La volontà di valorizzare il nostro territorio tramite progetti di rigenerazione urbana, riducendo quindi il più possibile il consumo del suolo, e il dialogo costante con le Comunità Locali, sono i nostri driver per creare delle soluzioni ottimali in accordo con le esigenze ambientali e sociali del territorio in cui operiamo”.