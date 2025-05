Il liuto di Vallerotonda a Monaco di Baviera

14 maggio 2025 a

Dopo Amburgo e Berlino si chiude questa sera, presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, il tour in Germania del liutista romano Simone Vallerotonda. L’appuntamento, realizzato dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica, si svolge nell’ambito del progetto Suono Italiano e viene organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera. Nato a Roma nel 1983, Simone Vallerotonda ha iniziato gli studi musicali con la chitarra classica, ma si è presto innamorato della musica antica e a 18 anni ha acquistato il suo primo liuto. Ha studiato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, dove si è diplomato con il massimo dei voti.

“Vallerotonda si esibisce con regolarità nei teatri italiani e di tutto il mondo. Principalmente un solista ma ama anche suonare accompagnato da altri musicisti. In Germania ha ottenuto grande successo nelle due precedenti date del suo tour per le quali ha scelto un programma come sempre multiforme e colto dal titolo: ‘Roma Eterna - A journey back in time’ con le musiche di Ennio Morricone, Lorenzo Perosi, Gregorio Allegri e Lorenzino Tracetti, solo per citarne alcuni. Suona un liuto a otto cori e scrive lui stesso gli arrangiamenti. Un talento italiano che abbiamo l’onore e il piacere di promuovere e far conoscere anche al pubblico internazionale, con il sostegno degli Istituti Italiani di Cultura che lo ospitano ogni volta con grande entusiasmo”, spiega il Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.