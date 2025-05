Intelligenza artificiale, De Bertoldi (Lcd-Lega): "Grande opportunità in grado di determinare la quarta rivoluzione industriale"

Luca Rossignoli 13 maggio 2025 a

"Ritengo l’intelligenza artificiale una grande opportunità, al punto da poter rappresentare la quarta rivoluzione industriale. Gli investimenti previsti entro il 2028 superano i 630 miliardi di dollari, indicando una direzione obbligata per la crescita e la competitività del sistema Paese.

Dobbiamo però affrontare quanto prima le criticità insite in questa transizione. Per questo motivo presenterò un’interrogazione. In particolare, sono due gli argomenti che intendo sottoporre al Governo. Il primo riguarda la tutela dei dati sensibili. Ricordo che l'intelligenza artificiale ha memoria. Di conseguenza si deve poter proteggere la propria privacy individuale e il know-how delle nostre aziende. Il secondo è quello della formazione: i nostri lavoratori devono essere aggiornati e formati, perché i tempi ormai sono maturi.

Sono certo che il Governo Meloni sarà in grado di fornire risposte concrete e di rendere più agevole il compito delle nostre imprese e dei nostri professionisti nell’affrontare il mercato. Serve uno sforzo condiviso per cogliere questa sfida come un’occasione di sviluppo e di progresso per tutti" - È quanto dichiarato dall’On. Andrea De Bertoldi, in occasione della conferenza che si è svolta presso la Camera dei Deputati, dal titolo “Intelligenza Artificiale: i nuovi scenari per Aziende e Professionisti”, a cui hanno preso parte anche: Umberto Tranfaglia, co-founder di Cloud Finance; Ilario Cardillo, Tesoriere presso Rummo S.p.A.; l’Avv. Mariangela Di Biase, Vicepresidente nazionale AIGA con delega sull’intelligenza artificiale; Marco Cuchel, Presidente ANC (Associazione Nazionale Commercialisti); Paolo Biscaro, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri; il Cav. Duilio Paolino, Consigliere della Fondazione di Stato per l’Intelligenza Artificiale.