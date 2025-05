Tiscali Campus, il nuovo podcast su Loquis tra architettura sostenibile e opere d'arte

12 maggio 2025 a

Una suggestiva esperienza tra architetture sostenibili, opere d’arte contemporanea e percorsi naturali: ha preso vita così così Tiscali Campus, il nuovo podcast di Open Campus in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma italiana di travel podcast, e Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nelle Telecomunicazioni e nel settore Media&Tech. Il progetto è stato presentato oggi in occasione di un esclusivo press tour presso la sede del campus, alla presenza di Bruno Pellegrini, amministratore delegato di Loquis, e Carlo Usai, presidente della Commissione Innovazione e accessibilità digitale del Comune di Cagliari. “Siamo onorati di essere partner di un progetto che contribuirà a far conoscere un luogo nato come sede di Tiscali e diventato un vero e proprio polo tecnologico, immerso in un paesaggio artistico e naturale unico. Tiscali non è solo un’azienda con una vocazione pionieristica nel mondo dell’innovazione, ma è da sempre attenta ad aspetti non secondari della vita di una comunità, quali l’arte, la cultura, il rispetto per l’ambiente, la bellezza in generale. Ecco, ci sembra che il podcast di Open Campus e Loquis renda pieno merito a tutto questo”, ha affermato Massimo Favini, Responsabile Relazioni Esterne e Testate di Tiscali Italia.

"Abbiamo ormai realizzato oltre 1.000 progetti ufficiali su Loquis, collaborando con centinaia di partner pubblici e privati in tutta Italia, ma questo ha davvero un sapore speciale – ha dichiarato Bruno Pellegrini, Amministratore Delegato di Loquis –. Ci troviamo in un’oasi di rara bellezza, dove natura, lavoro e arte si fondono con passione ed eleganza. Fin da quando abbiamo aperto qui la nostra sede locale in Sardegna, coltivavamo il sogno di raccontare il Tiscali Campus attraverso uno dei nostri canali di travel podcast. La nostra missione è da sempre quella di rendere accessibili a tutti le storie di ogni luogo del mondo, non solo quelle legate a monumenti o musei, ma anche a realtà industriali, cantine vinicole, architetture contemporanee: luoghi vissuti, spesso inaspettati, che custodiscono identità, memoria e visione del futuro". Alle porte di Cagliari, di fronte alla laguna di Santa Gilla, sorge un luogo dove l’innovazione incontra il paesaggio, e la tecnologia dialoga con l’arte e la natura. È il Tiscali Campus, inaugurato nel 2003 come sede della società Tiscali e cuore pulsante di una visione che ha trasformato un semplice spazio di lavoro in un ecosistema culturale vivo, aperto e sostenibile. Ed è proprio questo lo scenario al centro del nuovo podcast su Loquis che, attraverso 13 episodi geolocalizzati, accompagna gli ascoltatori alla scoperta del campus attraverso tre dimensioni profondamente intrecciate: la storia e l’architettura, l’arte contemporanea e il paesaggio naturale.

Il racconto ripercorre l’evoluzione di Tiscali, dalla sua fondazione nel 1998 da parte di Renato Soru alla nascita di Open Campus, laboratorio di innovazione aperta e polo dedicato alla cultura digitale. Ampio spazio viene dedicato anche al progetto architettonico firmato dallo studio Arassociati, che ha dato forma a un ambiente sostenibile e perfettamente integrato nel contesto naturale, animato da luoghi simbolici come l’asilo e scuola materna NEST ZEROSEI, e il Tiscali Auditorium, spazio tecnologico e culturale. L’arte, parte integrante del campus, è raccontata dalle opere di artisti sardi e internazionali, tra cui Maria Lai, Michelangelo Pistoletto, Ólafur Elíasson, Alberto Garutti, Costantino Nivola e Pinuccio Sciola, che trasformano l’area in un museo a cielo aperto. Il percorso si completa con la dimensione naturale del campus: aree verdi, percorsi ciclabili, una ricca biodiversità e la vicinanza con le Saline Conti Vecchi, ecosistema di grande valore ambientale e culturale, perfetto esempio di convivenza virtuosa tra impresa, territorio e sostenibilità. Con questo nuovo progetto, Loquis continua a trasformare ogni territorio in un’autentica mappa sonora, con esperienze d’ascolto che danno voce ai luoghi, alle persone e alle storie che li abitano.